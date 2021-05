Yeşilay'dan sigara bırakma çağrısı - Son Dakika

Yeşilay Van Şube Başkanı Elif Göksu, '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü' nedeniyle yayımladığı mesajında herkesi sigarayı bırakmaya davet etti.

31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Yeşilay Van Şube Başkanı Elif Göksu, Yeşilay'ın bir asırdan uzun süredir bağımlılıklarla mücadelesini sürdürdüğünü ifade ederek, tütün bağımlılığıyla mücadeleyi her zaman çok önemsediklerini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl 8 milyondan fazla insanın tütün kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiğini dile getiren Göksu, "Tütün, kullanıcılarının yarısını öldürürken, tütün kullanımından ortaya çıkan duman, kullanmayanlar için de ölümcül sonuçlar doğuruyor. Pasif içicilik; kalp hastalığına, kansere ve diğer kronik hastalıkların yanı sıra her yıl 1,2 milyon ölüme neden oluyor. Bu nedenle tütün ürünlerinin kullanımı tüm dünyada toplumların sağlığı tehdit eden çok önemli bir sorun ve biz Yeşilay olarak bu sorunla mücadelede öncü bir rol üstleniyoruz. Sağlıklı nesillerin yetişmesi, çocuk ve gençlerimizin küçük yaşlarda bağımlılık riskine karşı farkındalık kazanması için çalışıyor; bağımlılık geliştirmiş her yaştan vatandaşımızın da sigarayı bırakmasına destek oluyoruz. Bu anlamda 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nde de tüm hemşehrilerimize sağlıklı yaşama adım atma ve sigarayı bırakarak yeni bir başlangıç yapma çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Yeşilay, sigara bağımlılığından kurtulmak isteyenlere Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) bünyesinde ücretsiz destek sağladığını belirten Göksu, "YEDAM'da görev yapan uzmanlar tarafından oluşturulmuş Tütün Bağımlılığı Müdahale Programı ile adım adım sigara bırakma planı uygulanıyor" ifadelerini kullandı. - VAN