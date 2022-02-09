9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü - Son Dakika

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Soykırlı, Yeşilay olarak bağımlıkla mücadele konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Tütün bağımlılığı ile mücadelede önemli adımlar attıklarını aktaran Soykırlı, "Bırakabilirsin' mobil uygulamasını vatandaşlarımıza sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Artık herkes sigaradan kurtulma sürecinde ihtiyaç duyduğu desteği uygulamamızdan alabilecek. 'Bırakabilirsin' uygulaması sigarayı bırakma kararı verenlerin bırakma sürecinde onlara destek oluyor." ifadelerini kullandı.

Soykırlı, Sağlık Bakanlığı ile birlikte sigarayı bırakmak isteyenler için geliştirdiği uygulamanın ücretsiz olarak cep telefonlarına ve tabletlere indirildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Uygulama kapsamında sigarasız geçen gün sayısı ve sigara içmeyerek sağlanan ekonomik tasarruf bilgiler de yer alıyor. Daha fazla desteğe ihtiyaç duyanlar ise ücretsiz olarak Yeşilay Danışmanlık Merkezi Danışma Hattı 115'e ulaşabiliyorlar.

Herkesin erişebileceği ve her an yanlarında olacak bir uygulamayı hizmete sunmaktan mutluluk duyuyor, tüm vatandaşlarımıza 9 Şubat Sigarayı Bırakma Gününde 'Bırakabilirsin' diyoruz."