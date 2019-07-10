Son Dakika Haberleri: Yeşilay'dan, Vali Ayyıldız'a ziyaret
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Yeşilay'dan, Vali Ayyıldız'a ziyaret

1 saat önce

Ümit Ülkü, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Genel Sekreter Av. Osman Baturhan Dursun ve Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kaan ile birlikte İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti.

Yeşilay'dan, Vali Ayyıldız'a ziyaret, System.String[]
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Ziyarette Yeşilay'ın faaliyetleri Vali Ayyıldız'a anlatılırken, kurulması planlanan Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) çalışmaları da masaya yatırıldı. Bağımlılıkla mücadele adına İzmir'de daha aktif bir tutum sergilemek istediklerini ve bu noktada oluşturulabilecek işbirliklerini değerlendirdiklerini belirten Şube Başkanı Ümit Ülkü, "Olumlu adımlar atıldı. Gençlerimiz için çalışlarımızı sürdürüyoruz. İnşallah İzmir'imizde hayırlı işlere imza atacağız" diye konuştu.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı ziyaretten sonra Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ve ekibi, Yeşilay İzmir Şubesi'ne geçerek burada yeni yönetime ve Başkan Ümit Ülkü'ye başarılar diledi.

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:22 Kaynak: Bültenler
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