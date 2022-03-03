Yeşilay'dan Vali Yıldırım'a ziyaret - Son Dakika

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Yeşilay Haftası kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, Soykırlı, Yeşilay'ın yapacağı etkinlikler hakkında Vali Yıldırım'a bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yıldırım, Yeşilay Haftası'nı kutlayarak Yeşilay Tekirdağ Şubesine başarılar diledi.

Soykırlı'ya ziyarette yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

Öte yandan Soykırlı, "1-7 Mart Yeşilay Haftası" kapsamında yayımladığı mesajında, Yeşilay'ın bu yıl 102. yaşını kutladığını belirtti.

Soykırlı, Yeşilay'ın bağımlılıklardan uzak, iyi ve sağlıklı bir toplum için çalıştığını aktararak şunları kaydetti:

"Sağlıklı bir toplum için bağımlılıkların oluşmadan önlenmesi, bireylerin küçük yaşlardan itibaren iyi yaşam alışkanlıkları kazanması büyük önem taşıyor. Yeşilay olarak biz de bu bakış açısıyla pek çok projeyi hayata geçiriyor, okul sıralarından itibaren çocuklara ve hangi yaşta olursa olsun sağlığın peşinden giden tüm insanlarımıza temas ederek onların yaşam boyu sürdürecekleri alışkanlıklar edinmelerini hedefliyoruz. Bağımlılığın oluştuğu durumlarda ise bağımlı bireylere ve ailelerine Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) çatısı altında ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlıyoruz."