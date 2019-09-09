Yeşilay'dan yeni eğitim dönemi öncesi uyarı

Yeşilay Bayburt Şube Başkanı Arif Akcan, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı öncesi aileler ve öğrencilere uyarılarda bulundu.

Akcan, büyüyen, yeni bir sınıfa veya okula giden öğrencilerin, yeni arkadaş grupları tarafından kabul görme endişesiyle zararlı alışkanlıklara yönelebildiğini belirterek, özellikle okulun ilk günlerinde velilerin çocuklarını yakından takip etmesi gerektiğini ifade etti.

Yeşilay'ın okullardaki uygulamalarıyla da ilgili bilgi veren Akcan, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı, Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı ve Benim Kulübüm Yeşilay projeleri ile bağımlılıklarla etkin mücadele içerisinde olduklarını söyledi.

Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde her yıl 10 milyon öğrenciye ulaşan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programının, Türkiye'nin ilk ve tek okul temelli önleme programı olma niteliğinde olduğuna işaret eden Akcan, Okulda Bağımlılığa Müdahale programı ile de rehberlik öğretmenlerine, risk grubundaki öğrencileri tespit etme ve müdahale yetkinliği kazandırılarak alkol, tütün ve maddeyle tanışmış çocuk ve ergenlerde, bu zararlı alışkanlıkların bağımlılığa dönüşmeden müdahale edilmesini amaçladıklarını kaydetti.

Akcan, Yeşilay'ı bugüne taşıyan en önemli faaliyetlerden biri olan Yeşilay kollarının günümüzde Yeşilay kulüpleri olarak yeniden hayata geçirildiğini ifade ederek, "Kulüp faaliyetlerinde kullanılmak üzere ilkokul, ortaokul ve liseler için ayrı hazırladığımız Yeşilay Kulübü Etkinlik Kitapları, bu eğitim-öğretim yılı ile birlikte kullanılmaya başlayacak." dedi.

Benim Kulübüm Yeşilay Projesi hakkında da bilgi veren Akcan, "Çocukların bağımlılık ve sağlıklı yaşam ile ilgili bilgi düzeylerini yükseltmek hem kendilerine hem de arkadaşlarına bağımlılıklardan korunma ile ilgili kazanımlar oluşturmasını sağlamak amacıyla geçtiğimiz eğitim yılıyla birlikte projemizi hayata geçirdik. Proje kapsamında yetiştirdiğimiz gönüllü Genç Yeşilay liderleri ile birlikte bugüne kadar Yeşilay şubeleri vasıtasıyla okullarda gerçekleştirilen etkinliklerle 30 binin üzerinde öğrenciye ulaştık. Projemiz bu yıl 81 ilde 200 okulda uygulanarak tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılacak." diye konuştu.