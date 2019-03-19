Yeşilay Danışmanlık Merkezi" Açıldı

Eskişehir'de, alkol ve uyuşturucu bağımlıları ile yakınlarına ücretsiz psiko-sosyal ve rehabilitasyon hizmeti verilecek Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) törenle açıldı.

Eskişehir'de, alkol ve uyuşturucu bağımlıları ile yakınlarına ücretsiz psiko-sosyal ve rehabilitasyon hizmeti verilecek Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) törenle açıldı.



Akcami Mahallesi'ndeki merkezin açılışında konuşan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Türkiye'nin en köklü kurumlarından Yeşilay'ın yaklaşık 100 yıllık bilgi birikimi ve tecrübenin kattığı imkanlarla günün en büyük belası madde bağımlılığıyla mücadele önemli görevler üstlendiğini söyledi.



Bağımlılığın dünyanın en büyük sorunlarından olduğunu belirten Çakacak, şöyle konuştu:



"Bağımlılık insanlığın geleceğini köreltiyor, insanı sevgisizleştiriyor, aileden uzaklaştırıyor. Küçük yaşlarda belirli bağımlılıkların edinilmesiyle gençlerin hayalleri yok olurken, ülkelerin gelecekleri de olumsuz etkileniyor. Madde bağımlılığıyla mücadele hem devlet hem de millet olarak sivil toplum kuruluşlarıyla ele almamız gereken son derece önemli bir konudur. Bağımlılıkla mücadelede Sağlık Bakanlığımızın güzel işleri var ancak sağlık boyutunu rehabilitasyon süreciyle tamamlayamazsak geriye dönüş başlıyor. İşte Yeşilay'ın danışma merkezleri bu eksikliği ciddi biçimde dolduracak. Uyuşturucuyla mücadele aynı zamanda terörle mücadele demektir. Çünkü terörün en büyük finansmanı uyuşturucudur, madde bağımlılığıdır. Madde bağımlılığıyla topyekun mücadele edersek bu işin üstesinden geliriz."



Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk de bağımlılığın bir ülkenin en temel meselelerinden olduğuna dikkati çekti.



Öztürk, bağımlılığa yol açan unsurların bazı kişilerce sunularak geleceğin yok edilmeye çalışıldığını anlattı.



Bağımlılıkla ilgili sorunu olan bireylere ve ailelere sağlıklı, doğru, bilimsel yöntemlerin uygulandığı danışmanlık ve rehabilitasyon hizmeti veren yerler oluşturduklarını aktaran Öztürk, "2013 yılında Türkiye'de bazı yerler açmaya karar verdik. Bu merkezlerimiz yaklaşık 3 yıldır faaliyetlerini sürdürüyor. YEDAM'da bağımlı birey ve yakınlarının bağımlılıktan kurtulması için ne gerekiyorsa onu yapacağız. YEDAM bir sahiplenme yeridir. Eskişehir'de bağımlı bireylerin ya da ailelerinin sokakta kalmamasını, tedavisiz kalmamasını sağlayacağız. Buradaki hizmetlerin tamamı ücretsizdir." ifadelerini kullandı.



"Hayatlarının kararmasına izin vermeyeceğiz"



Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak ise YEDAM sayesinde madde bağımlılığının artık, insanlar için her çırpınışta battıkları bir durum olmaktan çıkacağını belirtti.



Madde bağımlılığıyla dertlenmiş ailelerin korkmadan, çekinmeden, maddi bir külfet yüklenmeden başvurabilecekleri, mahremiyetlerinin sonuna kadar korunacağı ve kendilerine en samimi yardım elinin uzanacağı bir merkeze kavuştuğunu vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:



"Madde bağımlılığı dünyayı kasıp kavuran bir felaket. Uyuşturucu pazarının ardındaki karanlık eller, dünyanın her yerinden çocuklara ve gençlere kastediyor. 2018 Türkiye Uyuşturucu Raporu'nun rakamları 2017'de yatarak tedavi gören kişilerin ilk kullanım yaşının maalesef 15-24 yaş aralığına indiğini gösteriyor. Vicdanımız bir gencimizin bile bu tür bağımlılık ağının, bu tür bir pençenin içine sıkışmasına müsaade etmiyor. Bir tek yavrumuzu bile buraya teslim etmeyeceğiz. Yeşilay olarak bu kararlılıkla çalışmalarımızı örgütlüyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimizin hayatlarının kararmasına hiçbir surette izin vermeyeceğimiz gibi onları hayallerinin irtifa kaybetmesine de izin vermemeliyiz."



Aile bireyleri arasındaki güven ilişkisinin madde bağımlılığı ile mücadelede önemine işaret eden Albayrak, "Anneler olarak çocuklarımızla aramızda uçurumlar oluşturmamalıyız. Canları yandığında ilk koşacakları kişi bizler olmalıyız. Babalar da çocuklarını korkutmadan yanlış yaptıklarında kaçmalarına yol açmayacak bir güven ortamını tesis etmelidir. Bir çocuğun kendini en güvende hissedeceği yer aile olursa o zaman yaptıkları en büyük hatalarda sığınmak için size gelecektir. Sağlıklı işleyen ailelerle birlikte bu çocuklarımızı büyük ölçüde bu tür madde bağımlılıklarından da başka tür sapkınlıklardan da korumuş olacağız." diye konuştu.



Albayrak, kitlesel medya ve iletişim araçlarının, sağladıkları imkanların yanında ciddi tehditleri beraberinde getirdiğine değindi.



Çocuk ve gençlerin bu konuda karşılaştığı muhataplık durumunu da kontrol etmek gerektiğini söyleyen Albayrak, "Çocuklarımızı sanal ilişkilerle baş başa bırakmadan gerçek ilişkiler noktasında doyurmak gerekiyor. Yeşilay olarak bu farkındalığın yükseltmenin çabası içindeyiz. Yeni Zelanda'daki hain terör saldırısından sonra daha çok gündemimize giren teknoloji bağımlılığı noktasında ayrıca bir emek sarf etmek gerektiği de ortadadır." değerlendirmesinde bulundu.



Konuşmaların ardından Vali Çakacak, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan ve Emine Nur Günay, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak ile diğer ilgililer merkezin açılışını gerçekleştirdi.

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