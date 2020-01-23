Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nden ücretsiz destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nden ücretsiz destek - Son Dakika

Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nden ücretsiz destek

19 dakika önce

Yeşilay Kütahya Şubesi Başkanı Nuri Çetin ve beraberindeki heyet, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kuruluna nezaket ziyaretinde bulundu.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nden ücretsiz destek, System.String[]

Yeşilay Kütahya Şubesi Başkanı Nuri Çetin ve beraberindeki heyet, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kuruluna nezaket ziyaretinde bulundu.


KUTSO Kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette, bağımlılıkların hayata olumsuz etkileri ile bunlardan korunma ve uzaklaşma yönünde yapılabilecekler konusunda istişare edildi. Toplumsal açıdan Yeşilay'ın yaptığı çalışmaların önemli olduğu vurgulanarak, karşılıklı iyi dilekler sunuldu.


Yeşilay Kütahya Şubesi Başkanı Nuri Çetin, yapılan çalışmalar ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi paylaştı. Sosyal sorumluluk projesi olarak devletin himayesinde bağımlılıklarla mücadele için Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tarafından ücretsiz destek verildiğini belirtti. İhtiyaç duyduğu düşünülen herkesin bu merkezlere yönlendirebileceğini, gönüllü çalışmalardan yararlanabileceğini ifade etti. İldeki okullarda farkındalık faaliyetleri yapıldığını sözlerine ekleyen Çetin, Yeşilay tarafından yayınlanan dergiler ve abonelikler hakkında bilgileri de paylaşarak, basılı materyalleri takdim etti. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:32 Kaynak: İHA
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