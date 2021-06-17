Yeşilay Danışmanlık Merkezi (Yedam) Hizmete Giriyor - Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde kiralanarak tadilatı tamamlanan Yeşilay Danışmanlık Merkezinde incelemelerde bulunan Vali Sinan Güner, Bartın Yeşilay Şube Başkanı Dr. Ali Rıza Karakoyun'dan merkez hakkında bilgi aldı. Vali Güner, çağımızın en büyük sorunlarından biri olan bağımlılıklara karşı toplumun tüm kesimleri ile birlikte mücadelenin esas olduğunu, 101 yıllık geçmişe sahip Yeşilay'ın İlimizde kurduğu bu merkez ile psikososyal desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımız için yeni bir hizmet noktası oluşturulacağını ifade etti.

"Birlikte Aşalım" sloganı ile başta sigara ve teknoloji bağımlılığı olmak üzere her türlü bağımlılığı olanlar ile yakınlarına ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desteğinin verileceği merkezde 115 YEDAM danışma hattı ve uzman personel ile hizmet verilecektir.