Yeşilay Dergisi'nin ekim sayısının tasarımını Prof. Dr. Aziz Sancar yaptı - Son Dakika

Yeşilay Dergisi'nin ekim sayısının kapağını Nobel Kimya Ödülü sahibi Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar tasarladı.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, sigaranın DNA'ya verdiği zararla ilgili çalışan Sancar, kapakta sigara dumanıyla bozulan DNA çizimlerine yer verdi.

Sağlıklı yaşamın beslenmeyle, alışkanlıklarla, egzersizle bütün olduğunu belirten Sancar, şunları kaydetti:

"Güzel ve sağlıklı bir yaşam için iyi beslenmek, egzersiz yapmak ve stresten uzak durmak kadar sigaradan ve bağımlılıklardan da uzak durmak gerekiyor. Ekibimle birlikte sigaranın DNA'ya verdiği zararın haritasını ortaya koyan bir çalışma gerçekleştirdik. Bizlerin akademide yaptığı çalışmalar, sivil toplum tarafından sahiplenilip, bilinçlendirme faaliyetleri bu çalışmalar üzerinden kurgulandığında sonuçların çok daha başarılı olacağını düşünüyorum."

Sancar, Yeşilay'ın 100 yıldır bu doğrultuda yürüttüğü çalışmaları çok önemsediğini, bilimsel veriler ışığında bağımlılıklardan uzak, sağlıklı ve iyi bir yaşam hedefiyle hayata geçirdiği projelerin özellikle gençler için çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Bilimle el ele veren Yeşilay'ın yürüttüğü çalışmalarla her geçen gün daha fazla kişinin sigarayı bırakmasını ümit ettiğini söyleyen Sancar, bir bilim insanı olarak Yeşilay gönüllüsü olmaktan da gurur duyduğunu dile getirdi.

Dergi kapağını 8 ayda 8 farklı isim tasarladı

Yeşilay, 100. yaşı boyunca dergi kapağını her ay ünlü bir isme emanet etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda ilk olarak usta ressam Devrim Erbil'in Haliç'i resmettiği çok sevilen eseri derginin mart sayısının kapağında yer alırken, nisan sayısının kapağını sevilen şarkıcı Aydilge, mayıs sayısının kapağını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu tasarladı.

Haziran kapağında ünlü sanatçı Ahmet Güneştekin'in "Cennette Bir Gün" adlı eseri, temmuz sayısının kapağında iki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu İrem Yaman yer aldı. İyi ve sağlıklı yaşamın destekçisi Yeşilay, eylül sayısı kapağını ise Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya emanet etti.

Bin sayıyı geride bırakan ilk aylık derginin 1041. sayısına yesilaymarket.com ve Turkcell Dergilik'ten de ulaşılabiliyor.