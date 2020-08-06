Yeşilay dergisinin kapağında sunucu ve manken Tülin Şahin yer aldı - Son Dakika

Sunucu ve manken Tülin Şahin, Yeşilay dergisinin ağustos sayısı kapağında yer aldı.

Yeşilaydan yapılan açıklamaya göre, sağlıklı yaşama büyük önem veren Şahin, Yeşilayın çalışmalarını yakından takip ettiğini, Yeşilay gönüllüsü olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Bir kere bile sigara kullanmadığını anlatan Tülin Şahin, "100. yaşını geride bırakan Yeşilayın çalışmalarını çok beğeniyorum, birlikte çalışmaktan ve bir Yeşilay gönüllüsü olarak bu çalışmaların bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Bir kere bile sigara kullanmadım. Bununla da gurur duyuyorum. Sağlıklı yaşam benim için sadece formumu korumak için yaptığım bir şey değil. İyi ve kaliteli yaşamak için sağlıklı yaşam önemli. Küçüklüğümden beri, yaz ya da kış hiç fark etmez hep doğada spor yaparım." değerlendirmesinde bulundu.

Kapak tasarımı her ay bir ünlü isme emanet

Yeşilay, 100. yaşı boyunca dergi kapağını her ay ünlü bir isme emanet etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda ilk olarak usta ressam Devrim Erbil'in Haliç'i resmettiği çok sevilen eseri derginin mart sayısının kapağında yer alırken, nisan sayısının kapağını sevilen şarkıcı Aydilge, mayıs sayısının kapağını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu tasarladı.

Haziran kapağında ünlü sanatçı Ahmet Güneştekin'in "Cennette Bir Gün" adlı eseri yer aldı.

Türkiye'nin bin sayıyı geride bırakan ilk aylık dergisi olan Yeşilay dergisi, ağustos sayısında sağlık, yaşam, spor, kültür ve sanat içeriklerine ilişkin pek çok dikkati çekici bilgi de sunuyor.

Arda Türkmen röportajının da yer aldığı Yeşilay dergisinin 1039. sayısına yesilaymarket.com ve Turkcell Dergilik'ten de ulaşılabiliyor.