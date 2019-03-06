Son Dakika Haberleri: Yeşilay Derneği'nden Rektör Karacoşkun'a Ziyaret

Yeşilay Derneği'nden Rektör Karacoşkun'a Ziyaret

1 saat önce

Türkiye Yeşilay Derneği Kilis Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti.

Yeşilay Derneği'nden Rektör Karacoşkun'a Ziyaret, System.String[]
Türkiye Yeşilay Derneği Kilis Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti.

Yeşilay Derneği Kilis Şube Başkanı Ahmet Zorlu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yeşilay Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Çiçek Korkmaz ile diğer üyelerin eşlik ettiği ziyarette derneğin çalışmaları ve gerçekleştirilen sosyal etkinliklerle ilgili çalışmalar konuşuldu.

Ziyaret sonunda Rektör Karacoşkun'a Yeşilay Derneği Başkanı Ahmet Zorlu tarafından derneğin çalışmalarının anlatıldığı kitaplar takdim edildi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:37 Kaynak: İHA

Türkiye, Kilis, Rektör, Yeşilay, Yaşam
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