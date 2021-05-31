Yeşilay Edirne Şube Başkanı Bayrak dünyada her yıl 8 milyon kişinin tütün kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti - Son Dakika

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, dünyada her yıl 8 milyon kişinin tütün kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bayrak, Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, sigara ve tütün ürünlerinin insan sağlığına büyük zararları olduğunu belirtti.

Sigarada 7 binden fazla toksik madde ve kanserojen kimyasallar olduğuna dikkat çeken Bayrak, tütün ürünlerinin halk sağlığını tehdit ettiğini dile getirdi.

Tütün kullanımından ortaya çıkan dumanın kullanmayanlar için de ölümcül sonuçlar doğurduğunu aktaran Bayrak, şunları kaydetti:

"Pasif içicilik, kalp hastalığına, kansere ve diğer kronik hastalıkların yanı sıra her yıl 1,2 milyon ölüme neden oluyor. Bu nedenle tütün ürünlerinin kullanımı tüm dünyada toplumların sağlığını tehdit eden çok önemli bir sorun ve biz Yeşilay olarak bu sorunla mücadelede öncü bir rol üstleniyoruz.

Sağlıklı nesillerin yetişmesi, çocuk ve gençlerimizin küçük yaşlarda bağımlılık riskine karşı farkındalık kazanması için çalışıyor; tütün bağımlısı her yaştan vatandaşımızın da sigarayı bırakmasına destek oluyoruz. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nde de tüm hemşerilerimize sağlıklı yaşama adım atma ve sigarayı bırakarak yeni bir başlangıç yapma çağrısında bulunuyoruz."