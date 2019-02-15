Yeşilay Elçileri" Bağımlılıkla Mücadeleye Devam Ediyor
1 saat önce
Yeşilay Sakarya Şubesi ile Pamukova Kaymakamlığınca, bağımlılıklarla mücadele iş birliği kapsamında ilçe esnafı ziyaret edilerek, çalışmalar anlatıldı.
Yeşilay Sakarya
Şubesi ile Pamukova
Kaymakamlığınca, bağımlılıklarla mücadele iş birliği kapsamında ilçe esnafı ziyaret edilerek, çalışmalar anlatıldı.
Pamukova Kaymakamı Recai Karal
, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Aral
, Yeşilay Sakarya Şubesi Başkanı Fatih
Kıcır ve Yeşilay Sakarya Şubesi Gençlik Komisyonu üyelerinin de olduğu "Yeşilay Elçileri" gönülleri tarafından ilçedeki esnaflar ziyaret edildi.
Kaymakam Karal ve beraberindekiler, esnaflara mücadelenin önemli bir parçası oldukları, mahallelerin nabzını tutan kişiler olarak üzerlerine büyük vazife düştüğünü aktardı.
Esnafın görüş ve önerilerini alarak programına devam eden ekip, bağımlı bireylerin ücretsiz psikolojik rehabilitasyon noktasında Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) yakın zamanda Sakarya'ya kazandırılacağını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:29 Kaynak: AA
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