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Yeşilay Elçileri Projesi başlatıldı

1 saat önce

Yeşilay Cemiyeti Zonguldak Şubesi Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından desteklenen "Yeşilay Elçileri" projesini başlattı.

Yeşilay Elçileri Projesi başlatıldı, System.String[]

Yeşilay Cemiyeti Zonguldak Şubesi Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından desteklenen "Yeşilay Elçileri" projesini başlattı.


Zonguldak'ta iki yıl önce kurulan ve kurulduğu günden başarılı çalışmalar yapan Yeşilay Zonguldak Şubesi, "Çay Şeker bizden, misafirlik sizden" sloganıyla Narkorehber projesi kapsamında merkeze bağlı tüm mahallelerde uyuşturucu ile mücadele korularında halka yönelik vermiş oldukları birçok eğitimlerle göz doldurmaya devam ediyor.


Bağımlılıkta mücadelede yeni proje kapsamında Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından desteklenen "Yeşilay Elçileri" Projesi Zonguldak'ta başlatıldı. Zonguldak Şube Başkanı Uzm. Dr. Fatih Akca, Proje Koordinatörleri Selahattin Çolak, Sadullah Duman ve Bülent Ecevit Üniversitesi Genç Yeşilay Üyesi öğrencilerle birlikte esnaf ziyaretleri başlatıldı.


Proje kapsamında bir açıklama yapan Yeşilay Cemiyeti Zonguldak Şube Başkanı Uzm. Dr. Fatih Akca şöyle dedi:


"Yeşilay Elçileri Projesi toplumumuzda kadim bir gelenek olan ahilikten gelen esnaflarımızın bağımlılıkla mücadeleye katkılarını sağlamak ve toplumsal duyarlılığı artırmak üzere hayata geçmiştir. Projemizin amacı, Esnaflarımızın uyuşturucu ve alkol bağımlılığı hakkında bilgi düzeylerini artırmayı ve onlar vasıtasıyla yerel alanda toplumsal farkındalığı oluşturmayı ve tehlike arz eden durumlara karşı önlem almayı öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu Proje kapsamında Zonguldak Merkez de 300 esnafı ziyaret edeceğiz ve esnaflarımızdan Yeşilay Elçisi olmayı kabul eden esnaflarımızı bağımlılıkla mücadele davamıza dahil edeceğiz."


Öte yandan ziyaretler çerçevesinde esnaflardan Süleyman Yazıcı da Zonguldak'ın ilk Yeşilay Elçisi oldu. - ZONGULDAK

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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:35 Kaynak: İHA
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