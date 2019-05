Yeşilay Erzurum Şubesinden 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü Çağrısı Açıklaması

Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Salih Kaygusuz, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü çağrısında; sigaranın ekonomik, sosyal, fiziksel yıkıcı sonuçları olan ciddi bir bağımlılık olduğunu vurguladı ve sigarayı bırakma çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün de istatistikleri ile sigara bağımlılığını dünya çapında bir problem olarak tarif ettiğinin altını çizen Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Kaygusuz, dünya genelinde her yıl yaklaşık 7 milyon insanın sigara sebebiyle hayatını kaybettiğini hatırlattı.



Sigara bağımlılığı Türkiye'de her yıl 100 bin can alıyor



Kaygusuz, "Dünyada her yıl sigaraya bağlı nedenlerden 7 milyon, pasif içicilikten nedeniyle de yaklaşık 1 milyon can kaybı yaşanıyor. Sigara kullanımının yüksek olduğu ülkeler arasında yer alan Türkiye'de ise her yıl yaklaşık 100 bin kişinin hayatını kaybetmesi olarak kayda geçiyor. Önemli bir halk sağlığı sorunu olan sigara kullanımı aynı zamanda birey ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyen bir alışkanlık. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle sigaranın zararları konusunda duyarlılığı arttırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz." dedi.



Dumansız hava sahamızı birlikte koruyalım.



Dumansız hava sahalarının yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çeken Salih Kaygusuz, "Ülkemizdeki yasalar tütün kullanımının önüne geçecek derecede ancak maalesef denetimlerde zafiyetler yaşanabiliyor. Sigaranın zararlarından öncelikli olarak çocuklarımızı korumamız gerekiyor. Yasalar bunun için var. Yasaların uygulanmasını sağlamak hepimizin vatandaşlık görevi. Dumansız hava sahasının başarılı olmasının yolu toplumsal sahiplenmeden geçiyor. Kapalı alanlarda sigara yasağı toplumsal açıdan çok önemli olan bi kazanım. Bunun toplum tarafından da savunulması ve takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.



Nargile ve elektronik sigaranın sağlığımıza zararına dikkat



Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Salih Kaygusuz, "Yeşilay ve Sağlık Bakanlığı öncülüğünde yapılan Vizyon 2023 Sigarasız Türkiye Çalıştayı bildirisinde hedeflenen çalışmaların şehrimizde hayata geçirilmesi için Genç Yeşilayımız ve gönüllülerimizle katkı sunmaya devam edeceğiz. Hedefimiz, adım adım sigaranın yanı sıra, nargile ve elektronik sigara gibi tütün mamulleri kullanımının şehrimizde azaltılmasını sağlamak olacak. Böylece el birliği ve topyekün bir mücadeleyle sigarasız bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



"Endüstrisinin kirli oyunlarından gençleri uzak tutmak elimizde"



Sigara içmenin sadece kişinin kendisine ve çevresine değil, aynı zamanda ülkemize de zarar verdiğini belirten Salih Kaygusuz açıklamasına şu şekilde devam etti. "Tütün endüstrisinin bilhassa gençlere yönelik politikalarını engellemek, toplumu endüstrinin kirli oyunlarından uzak tutmak elimizdedir. Yeşilay olarak, toplumu tehdit eden bu büyük felakete karşı uygulanan ve uygulanacak olan güçlü ve kararlı politikaları sonuna kadar destekliyoruz. Gelin kendinize, çocuklarınıza ve sevdiklerinize bir iyilik yapın ve sigarayı bırakın."



Tütün bağımlılığı ile mücadelenin Yeşilay'ın vazgeçilmez önceliği olduğunu belirten Salih Kaygusuz Yeşilay'ın son kamu spotunda da değinildiği gibi "çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken, dünyada 7 milyar insan ölüyor, onlar kazanırken biz kaybediyoruz" mesajına vurgu yaparak tüm toplumu Yeşilay'a destek olmaya çağırdı. - ERZURUM

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

