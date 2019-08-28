Yeşilay Genel Başkanı Öztürk: "(Atık su projesi) Hedefimiz bu projenin devam etmesi"
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Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk'ün konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasındaki "Atık Sularda Uyuşturucu Madde Analizi İşbirliği Protokolü"nün imza törenine katıldı. Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:39 Kaynak: AA
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