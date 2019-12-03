Son Dakika Haberleri: Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk Açıklaması
Son Dakika Güncel Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk Açıklaması - Son Dakika

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk Açıklaması

7 saat önce

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, kuruluşuna öncülük ettikleri Uluslararası Yeşilay Federasyonu ile bağımlılıkla mücadele konusunda 70'e yakın ülkeyle tecrübelerini paylaştıklarını belirtti.

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk Açıklaması, System.String[]

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, kuruluşuna öncülük ettikleri Uluslararası Yeşilay Federasyonu ile bağımlılıkla mücadele konusunda 70'e yakın ülkeyle tecrübelerini paylaştıklarını belirtti.

Uluslararası Yeşilay Federasyonunun 70 ülkeden gelen üye kuruluşlarının temsilcileriyle yapılan "4. Kapasite Geliştirme Programı" ile ilgili AA muhabirine bilgi veren Öztürk, bağımlılıkla mücadele konusunda çalışmalar sürdüren Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin mart ayında ayında 100. yaşına gireceğini hatırlattı.

Kuruluşuna öncülük ettikleri Uluslararası Yeşilay Federasyonu ile üye ülkelerin bağımlılıkla mücadele eden kurumlarıyla tecrübelerini paylaştıklarını vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Bağımlılıkla mücadele ediyoruz ve bu mücadelemizdeki tecrübemizi de uluslararası alanda paylaşmak istiyoruz. Aslında bu paylaşım çok yeni değil, 4 - 5 yıllık bir süre içerisinde, katıldığımız uluslararası toplantılarda Türk Yeşilayı'nı anlattığımız zaman dünyanın pek çok ülkesindeki bağımlılıkla mücadele eden birimler ve kurumlar bize gayet ilgili davrandılar ve Türk Yeşilayı'nın tecrübelerinden istifade etmek istediklerini söyleyince biz de çalışmalarımıza başladık. Türkiye Yeşilayı ve Uluslararası Yeşilay Federasyonu olarak bu konudaki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ülke Yeşilaylarının oluşturduğu bir federasyon oluşturduk. Bu federasyonun sekretaryasını Türkiye Yeşilayı yapıyor ve merkezi İstanbul'da. Uluslararası Yeşilaylar Federasyonunun amacı da aslında bağımlılıkla mücadelede sadece meselenin bir ülkenin meselesi olmadığını, her türlü bağımlılıkla mücadelede işbirliğinin birlikte çalışmanın, birlikte bu mücadeleye omuz vermenin önemini belirtmek adına yaptığımız bir çalışma, biz konuda gerçekten çok iyi bir mesafe kat ettik ve bu mesafe şu an da sonuçlarını gösteriyor, şu anda gördüğünüz toplantıda da dünyanın aşağı yukarı her ülkesinden, batısından doğusuna kadar bir çok ülkeden misafirlerimiz var, tabi biz bu çalışmalarda hem tecrübelerimizi aktarmaya çalışıyoruz.

Uluslararası Yeşilay Federasyonu Başkanı Prof. Dr. İhsan Karaman da Türkiye Yeşilay'ının başkanı olduğu dönemde, Yeşilay'ın dünya üzerinde Kızılay ve Kızıl Haç benzeri bir uluslararası yapısının olmamasından hareketle Uluslararası Yeşilay Federasyonunu kurduklarını anlattı.

Yeşilay Cemiyeti, Türkiye, Yeşilay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump, bir kez daha S-400 konusunda Türkiye'ye destek verdi
Roberto Carlos, Türkiye'ye dönüyor! Macron, Erdoğan'la görüştükten sonra Türkiye'ye övgüler yağdırdı Erdoğan, Dörtlü Zirve'de liderlere 'Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye' kitabını hediye etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 22:23:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]