Edirne'den kısa kısa

Yeşilay Genel Sekreteri Osman Baturhan Dursun ve Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Egemen Akyüz, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dursun ve Akyüz, Kırbıyık'ı makamında ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretin ardından Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) gezen Kırbıyık, Dursun ve Akyüz, Yeşilay Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, Yeşilay'ın tarihçesi ve YEDAM'ın çalışmaları hakkında sunum da yapıldı.

Vali Kırbıyık, İl Özel İdaresinde değerlendirme toplantısı yaptı

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Edirne İl Özel İdaresini ziyaret ederek, değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırbıyık başkanlığında yapılan toplantıda, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Alaeddin Uğur, birim müdür ve amirleri hazır bulundu.

Toplantıda bugüne kadar yıl içerisinde yapılan çalışmalar değerlendirilirken yıl sonuna kadar yapılacak çalışmaların planlaması da yapıldı.