Son Dakika Haberleri: Yeşilay Haftası

Yeşilay Haftası

56 dakika önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yeşilay Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yeşilay Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akbıyık, mesajında, Yeşilay'ın yaklaşık bir asırlık sivil toplum örgütü olduğunu belirtti.


Ülkede her yıl 1-7 Mart'ın Yeşilay Haftası olarak kutlandığını anımsatan Akbıyık, mesajında şunları kaydetti:


"Günümüzde madde bağımlılığı tüm dünyada ortak bir sorun haline gelmiştir. Bireylerin, özellikle de çocuk ve gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması, sağlıklı ve mutlu bir toplumun devamı için oldukça önemlidir. Çünkü sağlıksız nesil ve toplumların, hiçbir alanda başarılı olmaları mümkün değildir. Bu duygu ve düşüncelerle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi madde bağımlılığı konusunda gerekli tüm bilgileri edinmeye ve Yeşilay gönüllüsü olmaya davet ediyor, tüm vatandaşlarımıza tütün, alkol, uyuşturucu ve madde bağımlılığından uzak, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam geçirmelerini diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:14 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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