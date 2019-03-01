Yeşilay Haftası

Yeşilay Derneği Muğla Şube Başkanı Şadi Pirci, dernek yönetim kurulu üyeleriyle Muğla Valisi Esengül Civelek'i makamında ziyaret etti.

Yeşilay Derneği Muğla Şube Başkanı Şadi Pirci, dernek yönetim kurulu üyeleriyle Muğla Valisi Esengül Civelek'i makamında ziyaret etti.





Ziyaretten duyduğu memnuniyete dile getiren Vali Civelek, Yeşilay Derneğinin gönüllülük esasıyla madde bağımlılığı konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve gençlerin her türlü bağımlılıktan, kötü alışkanlıklardan korunması amacıyla başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi.





Pirci ise il genelinde hafta boyu yapılacak etkinlikler hakkında Vali Esengül Civelek'e bilgi verdi.



Bağımlılık konusunda farkındalık düzeyini artırmak için çeşitli faaliyetler gerçekleştireceklerini vurgulayan Pirci, hafta boyu gerçekleştirilecek programlarda bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadele için toplumu harekete geçirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

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