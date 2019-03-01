Edirne
'de ana sınıfı öğrencileri, Yeşilay
Edirne Şubesi'yle birlikte hazırladıkları etkinlikle bağımlılıklara karşı farkındalık .çalışması yaptı. Yeşilay Haftası
haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, "Damarlarınızdaki asil kanı kirletmeyin", "Yeşilay ile hayata tutunun", "Kendinize zarar vermeyin" ve "Zararlı alışkanlıklardan kurtulun" gibi pankartlar taşıyan minik öğrenciler, vatandaşları bağımlılıklardan uzak durmaya davet etti.
Pankartlarında yazan sloganları okuyan öğrenciler, Yeşilay gönüllüsü olduklarını ve bağımlılıklara karşı olduklarını dile getirdi.
Yeşilay Edirne Şubesi Başkanı Sebahattin Bilgiç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Yeşilay'ın kuruluşunun 99. yılını "Yeşilaycı olmak için bir nedenim var" temasıyla kutladıklarını söyledi.
Ana sınıfı öğrencileriyle birlikte farkındalık çalışması yaptıklarını ve her türlü bağımlılıktan uzak durmaya davet ettiklerini belirten Bilgiç, "Yeşilay 99 yıldır bağımlılıklarla mücadele ediyor. Toplumu ayırt etmeden önleyici, koruyucu hizmetlerin her yere ve herkese ulaştırmaya çalışıyoruz." dedi.
Bağımlılıkların tüm dünyayı tehdit ettiğini ifade eden Bilgiç, "Bağımlılıklar sadece ülkemizi değil tüm dünyanın sorunu. Sorumluluğumuz büyük, omuzlarımızdaki yük ağır. Geleceğimizi korumak için her yerde zararlı alışkanlıklarla mücadelemize devam edeceğiz. Yeşilaycı olmak için, bağımlılıklardan uzak durmak için, sağlıklı bir yaşam bir yaşam için nedenimiz var. Herkesi sağlıklı bir yaşama davet ediyoruz." diye konuştu.
Etkinlik kapsamında sigaranın zararlarının anlatıldığı karikatür sergisi de açılırken Yeşilay standında vatandaşlara bilgilendirici broşürlerde dağıtıldı.