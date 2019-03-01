Yeşilay Haftası

Yeşilay Haftası kapsamında Batman'ın Sason ilçesinde etkinlik düzenlendi.

Yeşilay Haftası kapsamında Batman'ın Sason ilçesinde etkinlik düzenlendi.



Sason Toplum Sağlığı Merkezi öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte esnafa broşür dağıtıldı.



"Yeşilaycı olmak için bir nedenim var", "Maddeye bağımlı olma hayata bağımlı ol", "Bağımlı olma, özgür ol" sloganları eşliğinde başlayan yürüyüş Cumhuriyet meydanında sona erdi.



Burada konuşan Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, her türlü bağımlılığın insanı bedenen ve ruhen etkilediğini söyledi.



Kişinin sadece kendisini değil, ailesini ve çevresindekileri de etkilediğini dile getiren Özadalı, "Üzerimize düşen bu zararlı maddelerden uzak durarak Yeşilay'ı desteklemek, vatandaşlarımızı bilinçlendirerek sağlıklı yeni nesillerin yetişmesine katkıda bulunmaktır" dedi.



Daha sonra Yeşilay temsilcileri ve öğrenciler esnafı ziyaret etti, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşların sigara paketleri çöp kutusunda yakıldı.

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