Son Dakika Haberleri: Yeşilay Haftası

Yeşilay Haftası

39 dakika önce

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Yeşilay Haftası, dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Yeşilay Haftası, dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çufalı mesajında, 5 Mart 1920'de zararlı ve bağımlılık yapan madde kullanımına kaşı mücadele için kurulan, eski adıyla Hilal-i Ahdar, bugünkü adıyla Yeşilay Derneğinin 99 yıldır faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Yeşilay Derneğinin çalışmalarına destek olmak amacıyla da 1-7 Mart tarihlerinin "Yeşilay Haftası" olarak kutlandığını anımsatan Çufalı, şunları kaydetti:

"Bağımlılık, zararlı bir maddelerin ya da alışkanlığın sağlığı, hayatı olumsuz etkilemesi, maddeyi kullanan kişinin kendini durduramamasıdır. Bağımlılık zamanla kişiyi, fiziksel ve ruhsal açıdan kötü yönde etkilemektedir. Bağımlılık sadece tütün, alkol, uyuşturucu vb. madde kullanımı değildir. Son yıllarda kumar, tehdit edici teknoloji de modern bağımlılıklar arasındadır.
Bağımlılığın her türü, önce kişiyi daha sonra tüm toplumu etkisi altına almakta ve toplumsal bir yaraya dönüşmektedir. Bu sebepten, öncelikle bireylerin sonrasında toplumun sağlığı ve huzuru için bağımlılığın her türüyle mücadele şarttır. Tüm kurum, kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri bağımlılıkla mücadeleyi misyon olarak kabul etmelidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:14 Kaynak: AA

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