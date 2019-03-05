Son Dakika Haberleri: Yeşilay Haftası

Yeşilay Haftası

2 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Yeşilay Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Yeşilay Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bilgin, mesajında, madde bağımlılığının tüm dünya için ortak bir sorun haline geldiğini belirtti.

Alkol, sigara ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklar aile bağlarımızı zayıflatmakta olduğunu ifade eden Bilgin, mesajında şunlara yer verdi:

"Toplumda yıkıcı etkileri olan bu zararlı alışkanlıklar ülke ekonomisinde de büyük kayıplara neden olmaktadır. Bilinçli ve sağlıklı bir nesil oluşturma yolunda, çocuklar ve gençlerimiz başta olmak üzere, tüm bireylerimizin bu zararlı maddelere ulaşmasını önlemek, tüm toplumun görevidir. Özellikle de çocuk ve gençlerimizin, kötü alışkanlıklardan uzak durması, sağlıklı ve mutlu bir toplum oluşturmak için oldukça önemlidir."

Tüm kurum ve kuruluşların işbirliği ile gençlerin uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulabileceğini aktaran Bilgin, "Yeşilay'ın, kuruluş tarihini içine alan bu hafta, özellikle gençler başta olmak üzere toplumun her kesiminden insanların zararlı alışkanlıklarını bırakmaları için bir fırsat teşkil ediyor." ifadelerine yer verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:05 Kaynak: AA

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