Son Dakika Haberleri: Yeşilay Haftası

Yeşilay Haftası

2 saat önce

Yeşilay Beşiktaş Şube üyeleri, Yeşilay Haftası dolayısıyla Kuruçeşme Parkı'ndan Bebek Parkı'na kadar "Bağımlı Olma Sağlıklı Ol" temalı yürüyüş düzenledi.

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Yeşilay Beşiktaş Şube üyeleri, Yeşilay Haftası dolayısıyla Kuruçeşme Parkı'ndan Bebek Parkı'na kadar "Bağımlı Olma Sağlıklı Ol" temalı yürüyüş düzenledi.

Kuruçeşme Parkı'nda bir araya gelen üyeler, "Yeşilaycı olmak için bir nedenim var" yazılı pankart açarak, "Gönüllü olmak için bir nedenim var", "Destek olmak için bir nedenim var", Sevmek için bir nedenim var" yazılı dövizler taşıdı.

Bebek Parkı'nda tamamlanan yürüyüşün ardından konuşan Yeşilay Beşiktaş Şube Başkanı Hakan Orman, Yeşilay'ın toplumla ve gençlikle kucaklaşmayı, onları her türlü zararlı alışkanlıktan, bağımlılıktan korumayı ve kurtarmayı hedefleyen birçok faaliyete imza attığını söyledi.

Orman, Yeşilay'ın 99 yıldır bağımlılıklarla mücadele ettiğine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Toplumu ayırt etmeden önleyici, koruyucu hizmetlerini her yere ve herkese ulaştırmaya çalışıyor. Bizler de ilçemizde okullar başta olmak üzere, halk eğitim merkezlerinde, gençlik ve kültür merkezlerinde yerel yönetimlerin desteğiyle önleme, bilgilendirme çalışmalarını yapıyor, etkinliklerimizde farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu yıl da 'Yeşilaycı olmak için, bağımlılıklardan uzak durmak için, sağlıklı yaşamak için bir nedenim var' diyerek kutlayacağımız haftada, bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadele için toplumu harekete geçirmeyi amaçlıyoruz."

Hakan Orman, gönüllülük ve dayanışmaya dikkat çekmek amacıyla bu yıl Yeşilay Haftası'nda esnaf ziyaretleri yapacaklarını, ilkokul, ortaokul ve liselerde bağımlılığı önleyici ve bilgilendirici seminerler düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:01 Kaynak: AA

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