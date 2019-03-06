Yeşilay Haftası
1 saat önce
Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Sadık Baş, bağımlılıkla mücadeleye bilimsel metotlarla yaklaştıklarını belirtti.
Yeşilay Tekirdağ
Şube Başkanı Sadık Baş
, bağımlılıkla mücadeleye bilimsel metotlarla yaklaştıklarını belirtti.
Baş, kentteki bir otelde Yeşilay Haftası
dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.
Yeşilay'ın 5 Mart 1920 yılında kurulan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu anımsatan Baş, "Yeşilay ülkenin en zor şartlarında bile toplumun önde gelen kişilerinin bir araya gelerek kurduğu bir kurum. Türkiye
'yi örnek ve önder bir ülke yapmak için çalışıyoruz. Bir çok gönüllü arkadaşımız çalışmalarımızda yer alıyor. Bağımlılıkla mücadeleye bilimsel metotlarla yaklaşmaya çalışıyoruz. Hem önleyici hem de farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz etkinliklerimizde. "diye konuştu.
Toplantıya Tekirdağ Sağlık Müdürü Yardımcısı Zafer Soykırılı ve davetliler katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:19 Kaynak: AA
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