Son Dakika Haberleri: Yeşilay Haftası

Yeşilay Haftası

1 saat önce

Malazgirt ilçesinde Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda stant açıldı.

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Malazgirt ilçesinde Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda stant açıldı.

Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerince açılan stantta, vatandaşlara Yeşilay Haftası hakkında bilgi verildi, broşür dağıtıldı.

Okul Müdürü Dinçer İpek, yaptığı konuşmada, martın ilk haftasının Yeşilay Haftası olarak kutlandığını anımsattı.

Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile alkol ve sigaranın kullanılmasının dünyanın birçok yerinde sorun haline geldiğini belirten İpek, "Ayrıca bir hastalık haline gelen teknoloji bağımlılığı önlemek ve farkındalık yaratmak için her yıl bu etkinliği sürdürüyoruz. Değerli kardeşlerimiz; çocuklarınız bu illetlere düşmesin. Bu konuda duyarlı olmanızı istiyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:06 Kaynak: AA

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