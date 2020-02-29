Yeşilay Haftası - Son Dakika
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Yeşilay Haftası

6 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Yeşilay Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Yeşilay Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bilgin, mesajında, madde bağımlılığının tüm dünya için ortak bir sorun haline geldiğini belirtti.

Alkol, sigara ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıkların aile bağlarını zayıflattığını ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:

"Sevgiyi yok etmekte, manevi değerlerimizden insanları uzaklaştırmaktadır. Ayrıca toplumda yıkıcı etkileri olan bu zararlı alışkanlıklar ülke ekonomisinde de büyük kayıplara neden olmaktadır. Bilinçli ve sağlıklı bir nesil oluşturma yolunda, çocuklar ve gençlerimiz başta olmak üzere, toplumumuzdaki tüm bireylerimizin bu zararlı maddelere ulaşmasını önlemek, tüm toplumun görevidir. Sigara, alkol ve uyuşturucu kullanan kişinin; kendisine, ailesine ve çevresine zarar verdiğini, el birliğiyle, önce çocuklardan başlayarak, gençlere ve toplumun tüm kesimlerine anlatmak da tüm bireylerin ortak sorumluğudur."

Sağlıklı bir toplumun oluşturulmasında, sigara ve alkollü içecekler dahil, bireylerde madde bağımlılığına neden olan alışkanlıkların önlenmesi için çalıştıklarını aktaran Bilgin, "Toplumumuzda bu bilincin oluşması için önemli bir fırsat teşkil etmektedir. Başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza uyuşturucu, alkollü içki ve sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak, sağlıklı ve mutlu bir yaşam temenni ederim." ifadelerine yer verdi.

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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:46 Kaynak: AA
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