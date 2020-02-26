Yeşilay Haftası'na doğru - Son Dakika

Yeşilay Düzce Şube Başkanı Ali Dilber, 1-7 Mart tarihlerinde gerçekleşecek Yeşilay Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenleyeceklerini bildirdi.

Dilber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Yeşilay'ın 100. yılı olduğunu ifade ederek kendileri için çok özel olduğunu söyledi.

Yeşilay'ın, hafta kapsamında her yıl bisiklet turu düzenlediğini belirten Dilber, " Düzce Üniversitesi'nde Genç Yeşilay'ımız var. Gençlerimiz faaliyetlerine üniversitemizde devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde Yeşilay kollarında da faaliyetlerimiz aktif bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.

Bu yıl hafta kapsamında kentteki bir alışveriş merkezinde çocuklara boyama etkinliği düzenleyeceklerini kaydeden Dilber, şunları kaydetti:

"Yerel bazda sağlıklı nesil, sağlıklı gelecekle ilgili okullarda yarışmalar açıyoruz. Genel merkezimizden Yeşilay Haftası için gelen faaliyetlerimiz belli ama biz bunu bu kadarla bırakmıyoruz ve bütün yıla yayıyoruz. Özellikle haftada bir okulumuzda veya iki okulumuzda etkinliğimiz devam ediyor. Önce eğitimle başlıyoruz. Bizler bu işin peşini bırakmıyoruz ve insanların 5 ana bağımlılığa bulaşmaması için çabalıyoruz. Eğer bulaştı ise bağımlılığından kurtulması için çaba sarf ediyoruz."

Dilber ayrıca teknoloji bağımlılığı için ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilere uzman kişilerle bu bağımlılığın zararlarını anlattıklarını sözlerine ekledi.