Yeşilay, Hatay'a Danışmanlık Merkezi Açıyor
1 saat önce
Yeşilay, Hatay'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) açıyor.
Yeşilay
, Hatay
'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) açıyor.
Yeşilay Hatay Şube Başkanı Hidayet Şişkin, yaptığı açıklamada, Yeşilay'ın 2013 yılında tüzüğünde yaptığı değişiklikle bağımlılık alanında yürütmekte olduğu önleyici ve koruyucu çalışmalara tedavi ve rehabilitasyon faaliyetlerini eklediğini söyledi.
YEDAM'ın Türkiye
genelinde kuruluş çalışmalarına başladığını ifade eden Şişkin, "YEDAM, danışma hattı, sosyal destek ve yüz yüze psikolojik danışmanlık üzerinden 3 ayakta hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Hatay'da da 2019 yılı içerisinde açılma çalışmaları yürütülen YEDAM ile alkol, madde bağımlısı olan bireylerin hayata tekrar kazandırılması, günlük hayatlarını devam ettirirken hayat kalitelerinin yükseltilmesiyle sosyal hayata uyum sağlama sürecinde gerekli sosyal desteğin verilmesi ve kişinin temiz kalmaya teşvik edilmesidir. Bu kapsamda da YEDAM kadrosundaki uzman klinik psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarının iş birliğinde bağımlılık sorunu olan bireylere ücretsiz psiko sosyal destek vermeyi hedeflemektedir." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:33 Kaynak: AA
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