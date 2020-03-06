Yeşilay'ın 100. yılı kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeşilay'ın 100. yılı kutlandı - Son Dakika

Yeşilay'ın 100. yılı kutlandı

6 saat önce

Amasya'da, Yeşilay'ın kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Amasya'da, Yeşilay'ın kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kutlamalar kapsamında Yalıboyu Evleri ve Kral Kaya Mezarları'nın bulunduğu alan, yeşil ışıkla aydınlatılarak farkındalık oluşturuldu.

Yeşilay görevlileri de giydikleri Yeşilay yelekleriyle Şehzadeler gezi yolundan geçen vatandaşları bilgilendirdi.

Yeşilay Amasya Şube Başkanı Yusuf Uludağ, AA muhabirine, 1. Dünya Savaşı'nda düşman kuvvetlerinin gemilerle alkol getirip dağıtarak Türk gençlerinin aklını çelmeye çalışmasıyla mücadelenin başladığını söyledi.

Bağımlılıkla mücadelede gençlerden kendilerine destek olmalarını isteyen Uludağ, "5 Mart 1920'de Hial-i Ahdar adı altında Yeşilay derneğini kuruldu. O günden beri derneğimiz bağımlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Biz de kuruluşumuzun 100. yılında farkındalık oluşsun diye Harşena Dağı'nı yeşil ışıkla ışıklandırdık. Bize bu konuda destek veren İl Özel İdaresine teşekkür ediyoruz." dedi.

Yeşilay'ın 100. yılı kutlandı

Şehzadeler, Yeşilay, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:56 Kaynak: AA
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