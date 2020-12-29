Yeşilay'ın Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması'na son başvuru tarihi uzatıldı - Son Dakika

Yeşilay'ın "Gençlerin Gözünden Uyuşturucu Bağımlılığı" temasıyla düzenlediği Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması'na son başvuru tarihi, pandemi koşulları nedeniyle 31 Mart'a uzatıldı.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen yarışmanın jürisine ünlü oyuncu Ceyda Düvenci de dahil oldu.

Bu yıl 5'inci kez düzenlenen yarışmaya başvurular pandemi koşulları nedeniyle 31 Mart'a kadar uzatıldı. "Gençlerin Gözünden Uyuşturucu Bağımlılığı" temasıyla gerçekleştirilen yarışmaya, Türkiye genelinde lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim gören tüm öğrenciler, kurmaca veya belgesel türünde eserleriyle katılabiliyor.

Yarışmaya, son 12 ay içinde çekilmiş, 45 saniye ile 4 dakika arası uzunluktaki filmlerle başvuru yapılabiliyor. Öğrenciler yarışmaya en fazla 3 eserle katılabiliyor ve ekiplerin en fazla 4 kişiden oluşması gerekiyor. Başvurular, "kisafilm.yesilay.org.tr" adresinden gerçekleştiriliyor.

Kazanan eserlere toplam 70 bin lira ödül verilecek

Yarışmada, belgesel ve kurmaca türlerinde birinci, ikinci ve üçüncülük ödülleri verilecek. Her iki kategoride de birinci 15 bin, ikinci 10 bin ve üçüncü 5 bin liralık ödülün sahibi olacak.

Kültür Bakanlığı Özel Ödülü'ne layık görülen eserin sahibi de 5 bin lira ödül alacak. Ayrıca Yeşilay internet sitesi üzerinden oylama gerçekleştirilerek "halkın favorisi" belirlenecek ve bu esere de 5 bin liralık Yeşilay 100. Yıl Özel Ödülü verilecek.