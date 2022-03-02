Yeşilay'ın yarışmalarında derece alan eserler AKM'de sergileniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yeşilay'ın yarışmalarında derece alan eserler AKM'de sergileniyor

02.03.2022 15:08

Yeşilay'ın düzenlediği "Uluslararası Karikatür Yarışması" ve "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması"nda dereceye giren eserler, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluştu.

Yeşilay'ın düzenlediği "Uluslararası Karikatür Yarışması" ve "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması"nda dereceye giren eserler, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluştu.

Yeşilay Haftası dolayısıyla düzenlenen sergide, karikatürün evrensel diliyle farkındalık oluşturmak, sanatın yaratıcı bakış açısıyla bağımlılıklara dikkat çekmek amacıyla hazırlanan eserler yer aldı.

Yeşilay Genel Başkanı Mücahit Öztürk, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı ile düzenledikleri Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'na her yıl yaklaşık 500 bine yakın öğrencinin görsel ve yazılı eserle katıldığını anlattı.

Karikatür yarışmasına da bu yıl 67 ülkeden 2 bin 380 eserle katılım sağlandığını aktaran Öztürk, bu eserlerin çocuklara, gençlere ve yetişkinlere bağımlılıkların her alanıyla ilgili mesajlar verdiğini ifade etti.

Prof. Dr. Öztürk, eserlerin akılda kalıcı mesajlar içerdiğini belirterek, "Hepsi, bağımlılığa bakışı anlatan ve bağımlılığın insan hayatında nelere mal olduğunu anlatan eserler." dedi.

"Sanat, bağımlılıktan kurtulmak için kullanılacak metodolojilerden biri"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da bağımlılığın insanın içine düşebileceği en önemli tuzaklardan biri olduğunu, Yeşilay'ın 102 yıldır bu alanda çok büyük mücadele gösterdiğini belirtti.

Sanatın hayatın her alanında iyileştirici rolü olduğunu belirten Yavuz, "Belki bağımlılıktan kurtulmak için de kullanılacak metodolojilerden biri. Yeşilay'ın bazı projelerinde terapi gibi normalleşme, hayata tutunma ve sağlıklı yaşama dönme anlamında bir metot olarak sanatı veya kültürel aktiviteleri kullandığını da yakinen biliyorum." diye konuştu.

Karikatür yarışmasıyla uluslararası alanda farkındalık yaratılmasının, birçok farklı ülkeden sanatçının böyle bir vesileyle bir araya getirilmesinin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Yavuz, " Türkiye'de yürüttükleri Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması da özellikle bu tuzağın gençlerimiz için kurulduğunu düşünürsek, gençlerimiz arasında farkındalık yaratma, bilinçlendirme ve bu mücadeleyi hayatlarının bir parçası haline getirmesi noktasında önemli bir etkinlik." ifadelerini kullandı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Yeşilay ve Kızılay gibi kurumların, gönüllü çalışmalarla sağlıklı bir nesil inşa etme konusunda gayret gösterdiklerini söyledi.

Yetenek yarışması birincisinden "kötü alışkanlıklardan uzak durun" mesajı

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışmasının ortaokul kategorisi birincisi 15 yaşındaki Ulduz Muradova, yarışmaya sürenin bitmesine bir hafta kala başvurduğunu ve resmini üç günde bitirdiğini anlattı.

Dünya ve etrafındaki kötü alışkanlıkları çeken bir mıknatıs resmeden Muradova, "(Vermek istediğim mesaj) Dünyadaki kötü alışkanlıkları mıknatısla çekmek. Mıknatısı da Yeşilay'ın simgesi olarak anlatmak istedim. Birincilik elde ettiğimde çok heyecanlandım." dedi.

Muradova, vatandaşlara kötü alışkanlıklardan kendilerini uzak tutmaları ve doğayla iç içe olmaları çağrısında bulundu.

Yeşilay Genel Başkanı Öztürk, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz ve Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız açılış kurdelesini kestikten sonra sergiyi gezdi.

Uluslararası Karikatür Yarışması'nda birinciliği Ukrayna'dan Vladimir Kazanevsky, ikinciliği yine Ukrayna'dan Oleksiy Kustovsky, üçüncülüğü de Türkiye'den Cemalettin Güzeloğlu elde etmişti.

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'nın ilkokul kategorisindeki birinciliği Diyarbakır'dan Abdulkadir Enes Yusufoğlu, ortaokul kategorisindeki birinciliği İstanbul'dan Ulduz Muradova, lise kategorisindeki birinciliği ise İstanbul'dan Muhammed Said Özen kazanmıştı.

Her iki yarışmada da dereceye girenlerin eserlerinin yer aldığı sergi, 5 Mart'a kadar gezilebilecek.

Yeşilay'ın yarışmalarında derece alan eserler AKM'de sergileniyor
Yeşilay'ın yarışmalarında derece alan eserler AKM'de sergileniyor
Yeşilay'ın yarışmalarında derece alan eserler AKM'de sergileniyor
Yeşilay'ın yarışmalarında derece alan eserler AKM'de sergileniyor

YORUMLAR
500
Yeşilay Derneği Bitlis Şube Başkanı Yazar'dan Vali Çağatay'a ziyaret Yeşilay Derneği Bitlis Şube Başkanı Yazar'dan Vali Çağatay'a ziyaret Yeşilay Haftası 'Yeşilay Varsa Hayat Var' sloganıyla kutlanıyor Yeşilay Haftası 'Yeşilay Varsa Hayat Var' sloganıyla kutlanıyor

Yeşilay Haftası, Yeşilay, Turizm, AKM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeşilay'ın yarışmalarında derece alan eserler AKM'de sergileniyor - Son Dakika


Son Dakika
16:13 Ukraynalılar ne yapmak istiyor? Neden her açıklamada 'Türk' ve 'TB2' ifadesi var: Türkiye, Rusya'ya karşı savaşa mı çekilmek isteniyor?
16:12 Emir Ersoy, 1 hafta önce evlendiği eşi Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu yönündeki iddiaları yalanladı
16:01 Kim Jong-un'dan Kuzey Koreli komutanlara endişelendiren talimat: 3. Dünya Savaşı'na hazır olun
15:51 Geçtiğimiz yıl ile arasında uçurum var! İstanbul'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti zirveyi gördü
15:06 Yeni rekor kırmak isteyen "Akvaryum Adam" bakın ne yaptı!
15:38 Bu firmaların ürünlerini almayın! Lahmacun diye sakatat, çikolata yerine viagra, dana diye domuz eti satıyorlar! Bakanlık açıkladı
15:33 Ukrayna konser teklif etti! Haluk Levent'ten yanıt geldi: Seve seve, yeri de Filistin olsun
15:29 İngiliz basını: Rus ordusu şaşkın, askerler ağlıyor, bombalama emirlerine uymuyorlar, firarlar yaşanıyor
15:28 TBMM'de Rusya-Ukrayna toplantısı yapılıyor! Toplantıda konuşulanlar devlet sırrı sayılacak
15:25 Ukraynalı doktorların, yaralı Rus askerlere uyguladıkları tedavi övgü topladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 16:19:28. #1.12#
SON DAKİKA: Yeşilay'ın yarışmalarında derece alan eserler AKM'de sergileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement