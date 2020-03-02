Yeşilay’ın yarışmasına rekor başvuru

Yeşilay'ın bu yıl 10. kez düzenlediği "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması"na rekor sayıda başvuru yapıldı. 2019 yılında 185 bin 763 başvurunun gerçekleştirildiği yarışmaya bu yıl 569 okuldan 483 bin 279 eser katıldı.