Yeşilay’ın yarışmasına rekor başvuru
41 dakika önce
Yeşilay'ın bu yıl 10. kez düzenlediği "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması"na rekor sayıda başvuru yapıldı.
Yeşilay'ın bu yıl 10. kez düzenlediği "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması"na rekor sayıda başvuru yapıldı. 2019 yılında 185 bin 763 başvurunun gerçekleştirildiği yarışmaya bu yıl 569 okuldan 483 bin 279 eser katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:05
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