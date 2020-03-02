Yeşilay’ın yarışmasına rekor başvuru - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yeşilay’ın yarışmasına rekor başvuru - Son Dakika Ekonomi

Yeşilay’ın yarışmasına rekor başvuru

41 dakika önce

Yeşilay'ın bu yıl 10. kez düzenlediği "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması"na rekor sayıda başvuru yapıldı.

Yeşilay’ın yarışmasına rekor başvuru, System.String[]

Yeşilay'ın bu yıl 10. kez düzenlediği "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması"na rekor sayıda başvuru yapıldı. 2019 yılında 185 bin 763 başvurunun gerçekleştirildiği yarışmaya bu yıl 569 okuldan 483 bin 279 eser katıldı.

Yeşilay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:05 
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