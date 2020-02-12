Yeşilay'ın yeni yönetimi Vali Günaydın'ı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeşilay'ın yeni yönetimi Vali Günaydın'ı ziyaret etti - Son Dakika

Yeşilay'ın yeni yönetimi Vali Günaydın'ı ziyaret etti

6 saat önce

Yeşilay Kayseri Şubesi'nde yapılan genel kurulun ardından başkanlığa seçilen Edanur Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Şehmus Günaydın'ı makamında ziyaret etti.

Yeşilay'ın yeni yönetimi Vali Günaydın'ı ziyaret etti, System.String[]

Yeşilay Kayseri Şubesi'nde yapılan genel kurulun ardından başkanlığa seçilen Edanur Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Şehmus Günaydın'ı makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Günaydın, yönetime yapacakları çalışmalarda başarılar diledi.

Yeşilay Cemiyeti'nin alkol, sigara ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklarla mücadelede ve bu maddelerin kullanımına karşı toplumu bilinçlendirme konusunda yaptığı çalışmaların önemine değinen Vali Günaydın, özellikle okullarda gençleri bilinçlendirme noktasında yapılan eğitimlerin kıymetli olduğunu aktardı.

Devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla bağımlılıkla mücadeleye savaş açtığını ifade eden Vali Günaydın, bu mücadelenin önemli kurumlarından birinin de Yeşilay olduğunu kaydetti.

Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Edanur Aydın ise bağımlılıkla mücadele konusunda çalışmalara devam edeceklerini belirterek, projeleriyle ilgili bilgi verdi.

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:56 Kaynak: AA
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