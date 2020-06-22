Yeşilay karikatür yarışmasının ödül töreni online yapıldı

Sağlıklı yaşam bilincinin ve bu yönde geliştirilen alışkanlıkların, bağımlılık yapıcı maddelerden uzak durulmasına katkı sağlamak ve dikkat çekmek hedefiyle planlanan yarışma, dünyadan ve Türkiye'den profesyonel ve amatör tüm karikatüristlerin katılımına açık olarak düzenlendi. Bu yıl dördüncü kez düzenlenen yarışmaya 55 ülkeden 479 karikatürist 908 eserle katıldı.



Pek çok ülkeden yoğun ilgi gören yarışmanın birincilik ödülü Türkiye'den Fethi Gürcan Mermertaş'ın olurken, ikincilik ödülünü Rusya'dan Vladimir Nenashev ve üçüncülük ödülünü ise Türkiye'den Faruk Düz aldı. Başarı ödüllerine Endonezya'dan Jitet Kustana, Türkiye'den Kürşat Zaman ve İran'dan Hamid Ghalijari layık görüldü. Mazhar Osman Ödülü Türkiye'den Ahmet Öztürklevent'in ve 100. Yıl Özel Ödülü yine Türkiye'den Hakkı Uslu'nun oldu.



4. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması'nın kazananları ile başvuranlar arasından öne çıkan eserler sanal sergi ile görülebiliyor. Sanal sergiye https://yesilay.org.tr/tr/fotograf-galerisi/4-uluslararasi-yesilay-karikatur-yarismasi-sanal-sergisi adresinden ulaşılabiliyor