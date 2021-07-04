Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Yücel'den AA Kırklareli Bürosu'na ziyaret - Son Dakika

Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Halil Yücel, Anadolu Ajansı (AA) Kırklareli Bürosu'nu ziyaret etti.

Yücel, ziyarette, Yeşilay çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yeşilay'ın bağımlılıklara yönelik her alanda önemli çalışmaları bulunduğunu ifade eden Yücel, bağımlılığının tüm dünya için ortak bir sorun haline geldiğini kaydetti.

Yeşilay'ın faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulmasında her zaman destek olan basın mensuplarına teşekkür eden Yücel başarı diledi.