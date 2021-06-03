Yeşilay Rize Şube Başkanlığına Prof.Dr. Hasan Türüt seçildi - Son Dakika

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Rize Şubesi başkanlığına Prof. Dr. Hasan Türüt seçildi.

Yeşilay Rize Şubesi'nin Olağan Genel Kurulu, dernek binasında yapıldı,

Yeniden aday olmayan Selim Kandemir, genel kurulda yaptığı konuşmada, Yeşilay'ın Türkiye genelinde yaptığı faaliyetlerin çok önemli olduğunu belirterek, Rize'de bağımlılıkla mücadelede önemli başarılara imza attıklarını, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) kurarak büyük bir eksikliği giderdiklerini söyledi.

Genel kurulda tek aday olarak seçime giren Prof. Dr. Hasan Türüt, yeni başkan oldu.

Türüt, görevi devraldıktan sonra Kandemir'e hizmetlerinden dolayı plaket takdim etti.

Türüt, Yeşilay'ın önemli bir görevi olduğuna işaret ederek, "Arkadaşlarımız ile gönüllülük esasına göre bir kişi bile olsa bağımlılıktan kurtarabilmek için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu uğurda yükümüzü hafifletmek için çalışan yönetim kurulu ve gönüllü arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.