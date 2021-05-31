Yeşilay Rize Şubesi'nden "Dünya Tütünsüz Günü"nde sigarayı bırakma çağrısı - Son Dakika

Yeşilay Rize Şube Başkanı Hasan Türüt, tütün ürünlerinin zararlarını hatırlatarak sigarayı bırakma çağrısında bulundu.

Türüt, "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, her türlü bağımlılıkla mücadeleyi sürdürdüklerini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl 8 milyondan fazla insanın tütün kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkati çeken Türüt, şöyle devam etti:

"Tütün, kullanıcılarının yarısını öldürürken tütün kullanımından ortaya çıkan duman, kullanmayanlar için de ölümcül sonuçlar doğuruyor. Pasif içicilik kalp hastalığına, kansere ve diğer kronik hastalıkların yanı sıra her yıl 1 milyon 200 bin ölüme neden oluyor. Bu nedenle tütün ürünlerinin kullanımı tüm dünyada toplumların sağlığını tehdit eden çok önemli bir sorun ve biz Yeşilay olarak bu sorunla mücadelede öncü bir rol üstleniyoruz. Sağlıklı nesillerin yetişmesi, çocuk ve gençlerimizin küçük yaşlarda bağımlılık riskine karşı farkındalık kazanması için çalışıyor, bağımlılık geliştirmiş her yaştan vatandaşımızın da sigarayı bırakmasına destek oluyoruz."

Türüt, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) bünyesinde ücretsiz destek sağlandığına işaret ederek, "YEDAM'da görev yapan uzmanlar tarafından oluşturulmuş Tütün Bağımlılığı Müdahale Programı ile adım adım sigara bırakma planı uygulanıyor. Sigara kullanımının fiziksel ve ruhsal etkileri, sigara kullanmayı bıraktığı zaman karşılaşabileceği sorunlar, sigara kullanmayı bıraktıktan sonraki kazançlar hakkında bilgilendiriliyor. Daha sonra sırasıyla sigara bırakma tarihi belirlemesi konusunda hedef konuluyor ve bırakacağı güne kadar bırakmaya hazırlık çalışması yapılıyor." ifadesini kullandı.