Yeşilay, sağlık çalışanlarına "Yalnız Değilsin" ile sesleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeşilay, sağlık çalışanlarına 'Yalnız Değilsin' ile sesleniyor - Son Dakika

Yeşilay, sağlık çalışanlarına "Yalnız Değilsin" ile sesleniyor

6 saat önce

Şarkıcı Aydilge, Yeşilay ile birlikte "Yalnız Değilsin" adlı sevilen şarkısını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en çok yorulanları sağlık çalışanları için yeniden düzenledi.

Yeşilay, sağlık çalışanlarına

Şarkıcı Aydilge, Yeşilay ile birlikte "Yalnız Değilsin" adlı sevilen şarkısını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en çok yorulanları sağlık çalışanları için yeniden düzenledi.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, Aydilge, "Yalnız Değilsin" şarkısının sözlerini sağlık çalışanlarına moral verme hedefiyle yeniden yazdı.

"Yorulsa da vazgeçmeyen" olarak tanımladığı sağlık çalışanlarına, "Bazen de umutların tam tükendiğinde, her gecenin sabahı var sen gülümse" diye seslenen Aydilge'nin şarkısının evinde yapılan özel video çekimi, Yeşilay tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Yeşilay, sağlık çalışanlarının yanında olduğunu söylemek isteyen herkesi #YalnızDeğilsin ve #SağlıkÇalışanlarınaArmağan etiketiyle videoyu paylaşmaya davet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlama hedefiyle çalıştıklarını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kuşkusuz ki gelecekte sağlıklı olabilmek, her yaştan insanımızı sağlıkla yarınlara taşıyabilmek için bugün en çok sağlık çalışanlarımız fedakarlık gösteriyor. Özveriyle çalışan meslektaşlarımı ve tüm sağlık çalışanlarını kendi adıma ve ülkem adına tebrik ediyorum. Yeşilay olarak da sağlık çalışanlarımıza teşekkür etmek, yanlarında olduğumuzu hissettirmek için müziğin evrensel gücünü vesile kılmak istedik. Aydilge de bir Yeşilay gönüllümüz olarak her zaman olduğu gibi bizlere destek oldu, kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu şarkıyla sağlık çalışanlarının en zor anlarında biraz olsun yüzlerini gülümsetebilmeyi umuyoruz."

"Sağlık çalışanlarına minik bir sürpriz yapmak istedik"

Aydilge, kendisinin de bir doktor kızı olduğunu belirterek, şunları anlattı:

"Her çocuğun bir süper kahramanı vardır ama bu dönemde yaşayan her yaştan insanın süper kahramanı sağlık çalışanları. Fedakarlıkla, canla başla başka insanların hayatını kurtarmak için çalışanların, asıl 'süper kahramanlar' olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle Yeşilay'la birlikte sağlık çalışanları için minik bir sürpriz hazırlamak istedik. Tüm halkımız adına sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bazen yalnız olduğunuzu düşünebilirsiniz ama inanın ki yalnız değilsiniz ve hepimiz size müteşekkiriz."

Yeşilay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 04:34 Kaynak: AA


Son Dakika

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