"Yeşilay Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması" için başvurular başladı - Son Dakika

"Yeşilay Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması" için başvurular başladı

Yeşilay'ın bu yıl 5. kez düzenlediği "Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması" için başvurular başladı.

Yeşilay'ın bu yıl 5. kez düzenlediği "Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması" için başvurular başladı.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilecek yarışmanın teması, "Gençlerin Gözünden Uyuşturucu Bağımlılığı" olarak belirlendi.

Yarışmaya, Türkiye genelinde lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim gören tüm öğrenciler, kurmaca veya belgesel türünde eserleriyle katılabilecek.

31 Aralık'a kadar sürecek başvurular, "kisafilm.yesilay.org.tr" adresinden gerçekleştirilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, yarışmayı 5. yılında devam ettirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"4 yıldır kısa film senaryo yarışması olarak düzenlediğimiz yarışmada, bu yıl format değişikliği yaptık. Bu değişiklikle gençlerin uyuşturucu bağımlılığı üzerine düşünüp yazmalarının ötesinde, bu sorunu kendi bakış açılarıyla kendi kameralarından aktarmalarını da istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki sinema, sanatı, dili ve etki alanıyla mücadelemize önemli bir katkı sağlama potansiyeli taşıyor ve bu sayede daha fazla insana ulaşabiliyoruz. Böylece uyuşturucu madde bağımlılığının insan ve toplum sağlığına verdiği olumsuz etkilerini ortaya koyarak, özellikle gençler arasında uyuşturucu madde kullanımını önlemeyi amaçlıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da çok yaratıcı ve güzel işlerle karşılaşacağımıza inanıyor, başvuracak eserleri görmek için de sabırsızlanıyoruz."

"Halkın Favorisi" oylaması yapılacak

Yarışmaya, son 12 ay içinde çekilmiş, 45 saniye ile 4 dakika arası uzunluktaki kurmaca veya belgesel filmlerle başvuru yapılabilecek.

Öğrenciler yarışmaya en fazla 3 eser ile başvurabilirken, 4 kişiye kadar olan gruplar tarafından çekilen filmlerle de katılabilinecek.

Başvuran eserler, Türkiye'nin önemli üniversitelerinden Sinema ve TV Bölümü öğretim üyeleri, sinema eleştirmenleri ve başarılı yönetmen Derviş Zaim gibi isimlerin yer aldığı jüri tarafından değerlendirilecek.

Yarışmada, belgesel ve kurmaca türlerinde birinci, ikinci ve üçüncülük ödülleri sahiplerini bulunacak. Her iki kategoride de birinci 15 bin lira, ikinci 10 bin lira ve üçüncü 5 bin liralık ödülün sahibi olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'ne layık görülen eserin sahibi de 5 bin lira ödül almaya hak kazanacak.

Ayrıca Yeşilay internet sitesi üzerinden oylama gerçekleştirilerek "halkın favorisi" belirlenecek ve bu esere de 5 bin lira Yeşilay 100. Yıl Özel Ödülü verilecek.

Yarışma hakkındaki detaylı bilgi "kisafilm.yesilay.org.tr" adresinde bulunuyor.

Yeşilay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 13:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Yeşilay Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması' için başvurular başladı - Son Dakika

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