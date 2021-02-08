Yeşilay Şube Başkanı Bilgiç'ten "sigara kullanımının koronavirüse yakalanma riskini artırdığı" uyarısı - Son Dakika

Yeşilay Şube Başkanı Bilgiç'ten "sigara kullanımının koronavirüse yakalanma riskini artırdığı" uyarısı

08.02.2021 11:31
Yeşilay Şube Başkanı Bilgiç'ten

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç, sigara kullanımın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanma riskini artırarak tedavi şansını düşürdüğünü bildirdi.

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç, sigara kullanımın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanma riskini artırarak tedavi şansını düşürdüğünü bildirdi.

Bilgiç, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, sigarayı bırakmanın Kovid-19 salgını döneminde daha da önem kazandığını belirtti.

Akciğer sağlığının öneminin bu dönemde daha iyi anlaşıldığını ifade eden Bilgiç, şunları kaydetti:

"Sigara, solunum yolunu tahrip ederek koronavirüse yakalanma riskini artırırken tedavi şansını da düşürüyor. Bu nedenle sigarayla mücadele edilmesi ve vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakması büyük önem taşıyor. Yeşilay olarak 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde herkese sigarayı bırakma çağrısı yapıyor ve sağlıklı bir yaşama ilk adımı atmalarını istiyoruz. Bu konuda desteğe ihtiyaç duyan Edirneli vatandaşlarımıza Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) aracılığıyla desteğe hazır olduğumuzu belirtmek isteriz."

Yeşilay, Edirne, Sigara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeşilay Şube Başkanı Bilgiç'ten 'sigara kullanımının koronavirüse yakalanma riskini artırdığı' uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Uğurcan Çakır'ın peşine Chelsea'den sonra West Bromwich ve Brighton da düştü Fenerbahçe'ye pahalı geldi, yönetim değişince Mostafa Mohamed Galatasaraylı oldu Kızına sözlü tacizde bulunan şahsı öldüren babanın evini kundakladılar 3 büyükler, tarihte ilk kez aynı puanla ilk üç sırada yer aldı Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı: Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün değil Emina Jahovic ve iki çocuğu koronavirüse yakalandı 58 yıllık mezar taşı ustası bu kez kendisi için çalıştı: Bir tek ölüm tarihi eksik Aboneliğini iptal ettirdiği için kendisinden alınan 1.200 TL cayma bedelini geri aldı
Alişan ve Buse Varol çiftinin en özel anı! İki çocuğu ilk kez hastanede buluştu Alişan ve Buse Varol çiftinin en özel anı! İki çocuğu ilk kez hastanede buluştu         
11:28
Seçmenlerin sosyal medya kullanım eğilimleri araştırıldı! Instagram'da MHP'li seçmenler birinci oldu Seçmenlerin sosyal medya kullanım eğilimleri araştırıldı! Instagram'da MHP'li seçmenler birinci oldu         
11:20
Dün geceden bu yana 28 kez sallanan ilçede vatandaşlar diken üstünde: Ev yıkılacak zannettik Dün geceden bu yana 28 kez sallanan ilçede vatandaşlar diken üstünde: Ev yıkılacak zannettik         
10:51
Boğaziçi Üniversitesi kampüsleri taşınacak mı? Gündem yaratan iddiaya rektörlükten yalanlama geldi Boğaziçi Üniversitesi kampüsleri taşınacak mı? Gündem yaratan iddiaya rektörlükten yalanlama geldi         
10:31
Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci, Bir Denizaltı Hikayesi ile ekranlara dönüyor Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci, Bir Denizaltı Hikayesi ile ekranlara dönüyor         
10:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şair Ahmet Tevfik Ozan'a cezaevinden gönderdiği mektup 22 yıl sonra ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şair Ahmet Tevfik Ozan'a cezaevinden gönderdiği mektup 22 yıl sonra ortaya çıktı         
10:01
Alaattin Çakıcı'dan Melih Bulu'ya açık mektup: Lütfen, sakın istifa etmeyiniz Alaattin Çakıcı'dan Melih Bulu'ya açık mektup: Lütfen, sakın istifa etmeyiniz         
09:56
Bir zamanlar pazarda cep yakan kuru soğan, şimdi koyunlara yem olarak veriliyor Bir zamanlar pazarda cep yakan kuru soğan, şimdi koyunlara yem olarak veriliyor         
09:26
Meteoroloji bölge bölge uyardı! İstanbul dahil 27 kent için turuncu, 34 kent için sarı kodlu uyarı Meteoroloji bölge bölge uyardı! İstanbul dahil 27 kent için turuncu, 34 kent için sarı kodlu uyarı         
08:53
Baraj gölünün suları çekilince ortaya çıkan ilginç görüntüleri fotoğraflamak için akın ettiler Baraj gölünün suları çekilince ortaya çıkan ilginç görüntüleri fotoğraflamak için akın ettiler         
07:59
Bülent Arınç'tan yeni eleştiriler: Dünün mücahitleri bugünün müteahhitleri oldu Bülent Arınç'tan yeni eleştiriler: Dünün mücahitleri bugünün müteahhitleri oldu         
21:35
Ümitcan Uygun ve ailesi tarafından tehdit edilen Müge Anlı: Ben koruma ile gezmem Ümitcan Uygun ve ailesi tarafından tehdit edilen Müge Anlı: Ben koruma ile gezmem         
21:01
Milyoner'de 'omurilik sarımsağı' yanıtı ile alay konusu olan doktor kendisini savundu Milyoner'de 'omurilik sarımsağı' yanıtı ile alay konusu olan doktor kendisini savundu         
20:06
Trabzon'da yaralama ihbarına giden jandarma, temizlikçiye zorla fuhuş yaptırıldığını belirledi Trabzon'da yaralama ihbarına giden jandarma, temizlikçiye zorla fuhuş yaptırıldığını belirledi         
17:51
İrem Derici'den ilan-ı aşk ettiği Ryan Donk'a derbi akşamı yakın markaj İrem Derici'den ilan-ı aşk ettiği Ryan Donk'a derbi akşamı yakın markaj         
17:24
Yılın sansasyonel ikilisi Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan romantik poz Yılın sansasyonel ikilisi Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan romantik poz         
17:18
Genç adamın ismini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor, inanmayıp kimliğine bakıyor Genç adamın ismini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor, inanmayıp kimliğine bakıyor         
15:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2021 11:45:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeşilay Şube Başkanı Bilgiç'ten "sigara kullanımının koronavirüse yakalanma riskini artırdığı" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei