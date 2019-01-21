Son Dakika Haberleri: Yeşilay Şube Başkanı Yamalı Güven Tazeledi

Yeşilay Şube Başkanı Yamalı Güven Tazeledi

2 saat önce

Yeşilay Bursa Şubesi'nin 5. olağan genel kurulunda mevcut başkan Dr. Serhat Yamalı oy birliğiyle tekrar seçildi.

Yeşilay Şube Başkanı Yamalı Güven Tazeledi, System.String[]
Yeşilay Bursa Şubesi'nin 5. olağan genel kurulunda mevcut başkan Dr. Serhat Yamalı oy birliğiyle tekrar seçildi.

Yeşilay Bursa Şubesi'nin merkezi olan Reyhanpaşa Kültür Merkezi'nde yapılan genel kurula, üyeler ve Yeşilay gönüllüleri katıldı. Yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu faaliyet raporlarının ibraz edilmesinin ardından seçime geçildi. Tek listeyle yapılan genel kurulda Dr. Serhat Yamalı oy birliğiyle tekrar başkanlığa seçildi.

Derneğin Bursa'da 2009 yılından beri faaliyet gösterdiğini belirten Serhat Yamalı, "Üç yılda bir genel kurul yapıyoruz. Gönüllülük esasına dayalı çalıştığımız bu kurumda yeni dönemde de durmaksızın insanlara faydalı faaliyetler yapmak istiyoruz. Bu dönem inşallah kuracağımız yeni komisyonlarla daha verimli geçecek. Bağımlılıklara karşı topyekün mücadele etmemiz gerekiyor. Amacımız ahlaki ve kültürel bir kalkınma atmosferi içinde tütün, alkol ve madde bağımlılığı gibi toplumun ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılık mücadele etmektir. Bunların yanında kumar, internet ve teknoloji bağımlılığı gibi gençliğe ve topluma zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla da mücadelemizi sürdüreceğiz. Milli kültürüne bağlı nesiller yetiştirmeyi arzu ediyoruz" dedi.

Dr. Mehmet Serhat Yamalı başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, Mehmet Suat Arvas, Av. İmren Çavuşoğlu, İlayda Demirel ve Ömer Zengin'den, Denetim kurulu ise Av. Ali Osman Kufacı, Hamdi Alpaslan ve Ümit Oğurlu'dan oluşuyor.

Yönetim kurulu yedek üyelerine Abdülaziz Tok, Can Aydoğan, Fatih Oğurlu, Özgün Baştürk Kahveci ve Fikret Muti; Denetim kurulu yedek üyeliklerine ise Av. Kemal Cömert, Cuma Beyde, Kemal Çuhadaroğlu seçildi.

Genel merkez genel kurulu delege asil üyeliklerine Mehmet Suat Arvas, Ünal Mutlu ve Ömer Zengin seçilirken, genel merkez genel kurulu delege yedek üyeliğine Abdülaziz Tok seçildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:43 Kaynak: İHA

Serhat Yamalı, Bursa, Yeşilay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polise Vurmaya Çalışan Alkollü Sürücüyü Çevredekiler Linç Etmek İstedi Oturdukları Evde Ölü Bulunan Abla Kardeşin Katili, Eski Sevgili Çıktı

Son Dakika! İzmir'de Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı Akıncı Üssü Davasında Sanıklar İçin 79'ar Kez Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 16:46:40. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeşilay Şube Başkanı Yamalı Güven Tazeledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]