Yeşilay tarafından 14 yaş altı çocuklara hediyeler verildi - Son Dakika

Edirne'de Yeşilay tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında bir hafta sonra sokağa çıkan 14 yaş altı çocuklara hediyeler verildi.

Edirne Yeşilay Şubesi Başkanı Sebahattin Bilgiç, yaptığı açıklamada, bir hafta sonra sokağa çıkan çocukların parklarda güzel vakit geçirdiğini belirtti.

Yeşilay görevlilerinin çocuklarla buluştuğunu aktaran Bilgiç, şunları kaydetti:

"Uzun zamandır çocuklarımızdan da ayrı kaldığımızın üzüntüsü içerisindeydik. Salgın tedbirleri kapsamında, yetkililerin almış olduğu kararlara istinaden 0-14 yaş grubunun kendilerine ayrılan zaman diliminde, çocuklarımız ile parklarda buluşma gerçekleştirdik. Yeşilay tarafından hazırlanan materyalleri çocuklarımıza dağıtarak, neşelerine ortak olduk. Bizler sağlıklı yaşam ve bağımlılıklardan uzak bir nesil için çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Bugün bizleri neşeyle karşılayan çocuklarımıza ve velilerimize teşekkür ediyorum. Tüm çocuklarımıza, ailelerine, Edirne'mize ve ülkemize sağlıklı bir yaşam diliyorum. Yaklaşmış olan Ramazan Bayramlarını da tebrik ediyorum."