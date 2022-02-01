Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanlığına yeniden Soykırlı seçildi - Son Dakika

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanlığı görevine Zafer Soykırlı yeniden seçildi.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleşen 4. Olağan Genel Kurul'da Zafer Soykırlı güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Soykırlı, genel kurulda yaptığı konuşmada, bağımlılık alanında hizmet veren Yeşilay Tekirdağ Şubesinin yenilenen yönetim kuruluyla beraber adını çok daha fazla duyuracağını belirtti.

Bağımlılıkla mücadelede yeni projelerle çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Soykırlı, şunları kaydetti:

"101 yıllık köklü tarihine ulusal ve uluslararası çapta nice başarılar sığdıran Yeşilay'ımız için 7 sene önce gönüllü olarak girmiş olduğum bu yolda bugün başkanlık bayrağını sizlerin de takdiriyle yeniden taşımaya devam edecek olmak, benim için büyük bir onur. Bu kutlu yolda, siz kıymetli üyelerimizle beraber durmadan, daha güçlü ve daha etkili yürüme fırsatını bana tanıyan herkese şükran ve minnetlerimi sunarım. İyi ki varsınız sevgili Yeşilay dostları, iyi ki varsın Yeşilay diyorum. Hep birlikte, daha nice başarılarla beraber; bağımlılık mücadelesiyle dolu nice sağlıklı nesillere."