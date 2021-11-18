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Yeşilay Tekirdağ Şubesi'nden "Alkol Farkındalık Haftası" açıklaması - Son Dakika

Yeşilay Tekirdağ Şubesi'nden "Alkol Farkındalık Haftası" açıklaması

18.11.2021 09:41
Yeşilay Tekirdağ Şubesi'nden "Alkol Farkındalık Haftası" açıklaması

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, hem birey hem de çevresi için büyük zararları olan alkol bağımlılığı ile mücadelelerini sürdürdüklerini bildirdi.

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, hem birey hem de çevresi için büyük zararları olan alkol bağımlılığı ile mücadelelerini sürdürdüklerini bildirdi.

Soykırlı, 20-26 Kasım "Alkol Farkındalık Haftası" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Yeşilay'ın bir asrı aşkın süredir bağımlılıklarla mücadelesini sürdürdüğünü belirtti.

Alkol bağımlılığının tüm bağımlılıklar gibi hem birey hem de çevresi için zararları olduğunu aktaran Soykırlı, şunları kaydetti:

"Yeşilay olarak 101 yıl önce alkolle başladığımız bağımlılıkla mücadelemizi önleme, savunuculuk ve müdahale alanlarında aralıksız sürdürüyoruz. Alkol kullanımının çeşitli sağlık sorunlarına ve sosyal sorunlara neden olduğu konusunda farkındalık oluşturmayı önemsiyoruz. Tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de uygulanan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) ile küçük yaşlardan başlayarak sağlıklı yaşam bilinci oluşturmaya çalışırken; sanattan spora farklı alanlardaki projelerimiz sayesinde de herkesi alkol bağımlılığının zararları konusunda düşünmeye davet ediyoruz."

Bağımlılığın oluştuğu durumda ise YEDAM'da bağımlı bireylere ve ailelerine alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarıyla ücretsiz hizmet verdiklerini bildiren Soykırlı, "Alkol Farkındalık Haftası vesilesiyle alkol bağımlılığının zararlarını bir kez daha hatırlatıyor ve herkesi bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşama davet ediyoruz. Yeşilay olarak biz de 101 yıldır olduğu gibi bu konuda çalışmaya ve bize ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

-Alkol bağımlılığından kurtulmak isteyenlere YEDAM'dan destek

Yeşilay, YEDAM ile bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz psikososyal danışmanlık ve rehabilitasyon desteği sağlıyor.

YEDAM'ın bağımlılık alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibi, alkol bağımlılığının yanı sıra tütün, madde, kumar ve teknoloji ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere de ücretsiz psikososyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyor.

Aynı zamanda aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzeninin onarılmasını ve ilişkilerin sağlıklı devam etmesini destekliyor. YEDAM'a "115 YEDAM Danışma Hattı" üzerinden ulaşılabiliyor.

Tekirdağ, Yeşilay, Kasım, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeşilay Tekirdağ Şubesi'nden 'Alkol Farkındalık Haftası' açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeşilay Tekirdağ Şubesi'nden "Alkol Farkındalık Haftası" açıklaması - Son Dakika
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