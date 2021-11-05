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Yeşilay, Uluslararası Bağımlılık Kongresi'nde salgında bağımlılık konusunu gündeme taşıdı - Son Dakika

Yeşilay, Uluslararası Bağımlılık Kongresi'nde salgında bağımlılık konusunu gündeme taşıdı

05.11.2021 17:27
Yeşilay, Uluslararası Bağımlılık Kongresi'nde salgında bağımlılık konusunu gündeme taşıdı

Yeşilayın ev sahipliğinde 14 ülkeden 40 konuşmacının katılımıyla gerçekleşen Uluslararası Bağımlılık Kongresi'nde salgın dönemi ve sonrasında bağımlılıklarla mücadelede ortaya çıkan küresel gelişmeler ve yeni çözüm yolları ele alındı.

Yeşilayın ev sahipliğinde 14 ülkeden 40 konuşmacının katılımıyla gerçekleşen Uluslararası Bağımlılık Kongresi'nde salgın dönemi ve sonrasında bağımlılıklarla mücadelede ortaya çıkan küresel gelişmeler ve yeni çözüm yolları ele alındı.

Yeşilaydan yapılan açıklamaya göre, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk'ün açılış konuşmasıyla başlayan kongre, çevrim içi ortamda Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, Dünya Sağlık Örgütü, BM Uyuşturucu Kontrolü ve Suç Önleme Birimi, Harvard Üniversitesi, Stanford Üniversitesi, Kaliforniya Üniversitesi gibi kurumlardan isimleri ağırladı.

İki gün süren kongrede, salgın dönemi ve sonrasında bağımlılıklarla mücadelede ortaya çıkan küresel gelişmeler ve yeni çözüm yolları konuşuldu.

Bağımlılıklarla mücadelede güncel uygulama ve araştırma pratikleri ile önleme, müdahale ve savunuculuk faaliyetleri, yeni risk ve tehlikeler, yeni bakış açıları ve tecrübeler, çıkarılan dersler ile yenilikçi politika, aksiyon planı ve müdahale programı önerileri kongrenin 4 ana teması olarak ele alındı.

Kongrenin ilk gününde, "Uyuşturucu madde kullanımını ve sağlık üzerindeki sonuçlarını ölçmede karşılaşılan güçlükler", "Uyuşturucu madde kullanım bozukluklarını tedaviye yönelik uluslararası standartlar", "Bağımlılık tıbbı alanındaki uluslararası toplulukları dijital bir platform nasıl destekleyebilir? Uluslararası Bağımlılık Tıbbı Derneği perspektifi", "Kovid-19'un Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki uyuşturucu madde kullanımına etkisi", "DSÖ Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi'nden çıkarılan dersler", "2021'de küresel tütün kontrolü: Gelişmeler ve güncel zorluklar" ve "2021'de DSÖ Avrupa Bölgesi'nde tütün kontrolü" başlıklarında sunumlar yapıldı.

Öte yandan, "Pandemi sürecinde yeni nikotin ürünleri", "Pandemi sürecinde tütünle mücadele", "Gençlerin kumar sorunlarını yüksek-risk anlayışıyla kavramak: Önleme ve tedaviye yönelik çıkarımlar" başlıkları da ele alındı.

Kongrenin ikinci günü ise Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü ve Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Taşdemir'in "Bağımlılıklarla mücadelede iletişim çalışmaları", Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Dairesi Başkanı Esra Alataş'ın "Türkiye'de davranışsal bağımlılıklar alanında yürütülen çalışmalar" ve YEDAM Danışmanı Prof. Dr. Kültegin Ögel'in "Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) Modeli ve bağımlılıklarla ilgili yürütülen çalışmalar" konulu sunumlarıyla başladı.

Ayrıca kongrede, "Dijital platformlar: Bağımlılıktan tedaviye", "İnternet kullanım bozukluklarında erken müdahaleler", "Kumar araştırmalarında büyük veri kullanımı: Kumar takip verileri, çevrim içi problemli kumar oynama konusunda bize neler söyleyebilir?", "Kumar risk düzeyi geçişleri ile sağlık ve yaşam tarzı davranışlarındaki değişiklikler üzerine boylamsal bir çalışma", "Yeni risk ve tehlikeler: Bağımlılıklarla ilgili önleme, müdahale ve tanıtım faaliyetleri", "Uyuşturucu madde kullanımını önleme, tedavi ve iyileştirme alanındaki destekleyici iş gücünün profesyonelleştirilmesi", "Uyuşturucu madde kullanım bozukluklarından etkilenen ergenler için yürütülen aile terapisi çalışmalarının bileşenleri", "Bağımlılık tedavisinde yeni bir yaklaşım", "Uyuşturucu madde kullanım bozukluklarında cinsiyet farklılıkları" ve "Kadınlarda uyuşturucu madde bağımlılığı", "Ergenlik dönemindeki kız çocuklarının sosyal medyaya ilişkin tutumlarında siber zorbalık" konuları tartışıldı.

Kongrenin kapanış konuşmasını Esra Albayrak yaptı

Yeşilay Genel Başkan Vekili Dr. Mehmet Dinç'in moderatörlüğünü yaptığı kapanış oturumunda konuşan Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Esra Albayrak, bundan yaklaşık 101 yıl önce, 5 Mart 1920'de Dr. Mazhar Osman ve arkadaşları tarafından kurulan Yeşilayın insanın ruh ve beden sağlığını etkileyen alkol ve uyuşturucu madde gibi bağımlılıklarla başladığı mücadeleye bugün tütünden kumara, oyun oynama bozukluğundan internet kullanım bozukluklarına kadar birçok farklı alanda var gücüyle devam ettiğini anlattı.

Albayrak, dünden bu yana süregelen, ABD, Almanya, Avusturya, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Fransa, İskoçya, İsviçre, Kanada, Malta, Rusya ve Yeni Zelanda da dahil 14 ülkeden 40 konuşmacıyı ağırlayan kongrenin de bu çok yönlü mücadelenin müşahhas ve dikkate değer bir örneği olduğunu belirtti.

Yeşilay olarak bağımlılıklar ve bağımlılıklarla mücadele alanındaki bu ortak akıl yolculuğuna ev sahipliği etmenin kendileri için büyük bir onur olduğunu vurgulayan Albayrak, kongre oturumlarında ele alınan konular bağlamında Yeşilayın yürüttüğü faaliyetlerin değerlendirmesini sundu.

Kovid-19 salgınıyla birlikte insanın dünya ve hayatla temas ettiği her alanda olduğu gibi davranışsal ve kimyasal bağımlılıklar alanlarında da birçok dikkat çekici gelişme yaşandığına işaret eden Albayrak, bağımlılıklar ve bağımlılıklarla mücadele alanında verilen çabaların küresel boyutta dayanışma içinde devam etmesinin öneminden bahsetti.

Uyuşturucu, Yeşilay, Kongre, Kumar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeşilay, Uluslararası Bağımlılık Kongresi'nde salgında bağımlılık konusunu gündeme taşıdı - Son Dakika


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