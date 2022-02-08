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Yeşilay ve ailesinin desteğiyle sigarayı bıraktı, 11 yıldır rahat nefes alıyor - Son Dakika

Yeşilay ve ailesinin desteğiyle sigarayı bıraktı, 11 yıldır rahat nefes alıyor

08.02.2022 12:19
Yeşilay ve ailesinin desteğiyle sigarayı bıraktı, 11 yıldır rahat nefes alıyor

Edirne'de 30 yıl kullandığı sigarayı Yeşilay ve ailesinin desteğiyle bıraktıktan sonra sportif aktiviteler yapmaya başlayan Nuri Böcekbakan, 11 yıldır kendisini daha sağlıklı hissediyor.

Edirne'de 30 yıl kullandığı sigarayı Yeşilay ve ailesinin desteğiyle bıraktıktan sonra sportif aktiviteler yapmaya başlayan Nuri Böcekbakan, 11 yıldır kendisini daha sağlıklı hissediyor.

Edirne Müftülüğü duahanı 63 yaşındaki Nuri Böcekbakan, AA muhabirine, arkadaşına özenerek başladığı sigarayı 30 yıl boyunca kullandığını söyledi.

Günde 1,5 paket sigara içtiğini, bu durumdan kendisinin de rahatsız olduğunu ancak uzun süre bu alışkanlığından vazgeçemediğini anlatan Böcekbakan, "Yeşilay, ailem ve çevremdekilerin desteğiyle 2011 yılında sigarayı bıraktım. Yeşilay'dan arayıp destek oldular, sigarayı bıraktıktan sonra da bilgilendirdiler. 11 yıldır Yeşilay'la iletişimimiz devam ediyor." dedi.

Böcekbakan, Trakya'da kendisinin "ağlatan hoca" olarak tanındığını, sigara içtiği için çevresinden çok tepki aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"30 yıl içtiğim sigaranın parasını biriktirseydim bugün ev alacak durumda olurdum ama şimdi baba yadigarı evde kalıyorum. Sigara kullandığım için çok pişmanım. Çevrem sigara tiryakisi olduğumu bilirdi ve nasıl bıraktığımı çok merak etti. Etrafıma baktım sigara nedeniyle kolu bacağı kesilenler, akciğer kanserinden vefat edenler oldu. Bu kardeşlerime çok üzüldüm ve acıdım."

"Her gün 7-8 kilometre yürüyorum"

Böcekbakan, sigarayı bıraktıktan sonra sıhhatli günlere kavuştuğunu anlattı.

Sigara kullandığı dönemlerde nefes darlığı yaşadığını ve merdiven çıkmakta zorlandığını dile getiren Böcekbakan, "Bugün rahat nefes alıyorum, güzel havayı içime çekiyorum, hissediyorum. Doktor kontrollerim de sigarayı bıraktıktan sonra devam etti. Çok şükür sağlığım yerinde." diye konuştu.

Sigarayı bıraktığından sonra her gün 7-8 kilometre yürüdüğünü, spor alışkanlığı edindiğini anlatan Böcekbakan, bu sayede yaşamının da değiştiğini söyledi.

Böcekbakan, gittiği programlarda ve çevresinde sigara içenlere bu kötü alışkanlıktan vazgeçmeleri tavsiyesinde bulunduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sigara kullanımıyla mücadele ettiğini anımsatan Böcekbakan, "Cumhurbaşkanımız serhat şehri Edirne'ye geldiğinde 3 ya da 4 kişinin cebinden sigarasını almış ve bu kişilerden sigara içmeme sözünü almıştı." dedi.

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Yeşilay, Sigara, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeşilay ve ailesinin desteğiyle sigarayı bıraktı, 11 yıldır rahat nefes alıyor - Son Dakika


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