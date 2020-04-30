Yeşilay ve şehit aileleri Erzincan'da karantina yurdundaki çocuklara hediye dağıttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Erzincan'da karantinaya alınan ailelerin çocuklarına, Şehit Aileleri Derneği ve Yeşilay Erzincan Şubesi mensuplarınca hediye dağıttı.

Yeşilay Erzincan Şube Başkanı Faruk Kocatürk, Erzincan Şehit Ailelerini Koruma Derneği Başkanı Abdulkadir Zengin ve yönetim kurulu üyeleri, kovid-19 tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan kente getirilerek, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Pir Muhammed Bahaeddin Yurdu'na yerleştirilen ailelerin çocukları odalarında ziyaret etti.

Kocatürk, Zengin ve beraberindekilerce yurtta kalan çocuklara moral vermek amacıyla sosyal mesafe kuralına uyularak çeşitli hediyeler armağan edildi.