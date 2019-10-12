Son Dakika Haberleri: Yeşilay ve YEDAK'dan valiye ziyaret
Son Dakika Güncel Yeşilay ve YEDAK'dan valiye ziyaret

Yeşilay ve YEDAK'dan valiye ziyaret

47 dakika önce

DÜZCE(İHA) –Yeşilay Başkanı Av. Arb. Ali Dilber ve YEDAM görevlileri Vali Dağlı'yı makamında ziyaret ettiler.

Yeşilay ve YEDAK'dan valiye ziyaret, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Yeşilay Başkanı Av. Arb. Ali Dilber ve YEDAM görevlileri Vali Dağlı'yı makamında ziyaret ettiler.


Yeşilay Düzce Cemiyeti Şube Başkanı Avukat Arabulucu Ali Dilber ve Düzce Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) personeli Vali Dr. Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret ettiler. Ziyarete YADEM çalışmaları konuşuldu.


Vali Zülkif Dağlı Yeşilay'ın çalışmalarını her zaman desteklediklerini söyledi. - DÜZCE

Zülkif Dağlı, Yeşilay, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:53 Kaynak: İHA
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